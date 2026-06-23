Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 13º
X
Locales

Se realizó una conferencia sobre el fenómeno de El Niño y sistemas de alerta temprana para la provincia

La conferencia se realizó en el Nodo Tecnológico con la participación de funcionarios, especialistas y representantes de organismos técnicos.

Hoy 19:29

El jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto al ministro de Obras Públicas, Aldo Hid, participó de la apertura de la Conferencia Provincial “Fenómeno de El Niño: alerta temprana para Santiago del Estero”, que se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico con la presencia de especialistas, representantes de organismos técnicos y miembros de la comunidad académica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada, en la que también estuvieron el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez, y la intendente de la Capital, Norma Fuentes, tuvo como objetivo analizar los escenarios climáticos asociados al fenómeno de El Niño y sus posibles impactos en el territorio provincial. Además de evaluar estrategias de prevención y la planificación de obras de infraestructura y el monitoreo de variables climáticas.

Durante el encuentro también se avanzó sobre la articulación interinstitucional para la implementación de sistemas de alerta temprana que permitan minimizar los efectos de eventos meteorológicos extremos.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina ya es primera del Grupo J: así se define su rival en los 16avos del Mundial 2026
  2. 2. Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó a Uzbekistán y festejó por primera vez en el Mundial 2026
  3. 3. Partidos de hoy martes 23 de junio: agenda, horarios y canales para ver el Mundial 2026
  4. 4. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la zona sur de la Capital
  5. 5. “Queremos saber qué pasó”: la familia de Julián Carrizo reclama respuestas tras su muerte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT