Se realizó una conferencia sobre el fenómeno de El Niño y sistemas de alerta temprana para la provincia

La conferencia se realizó en el Nodo Tecnológico con la participación de funcionarios, especialistas y representantes de organismos técnicos.

Hoy 19:29

El jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto al ministro de Obras Públicas, Aldo Hid, participó de la apertura de la Conferencia Provincial “Fenómeno de El Niño: alerta temprana para Santiago del Estero”, que se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico con la presencia de especialistas, representantes de organismos técnicos y miembros de la comunidad académica.

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La jornada, en la que también estuvieron el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez, y la intendente de la Capital, Norma Fuentes, tuvo como objetivo analizar los escenarios climáticos asociados al fenómeno de El Niño y sus posibles impactos en el territorio provincial. Además de evaluar estrategias de prevención y la planificación de obras de infraestructura y el monitoreo de variables climáticas.

Durante el encuentro también se avanzó sobre la articulación interinstitucional para la implementación de sistemas de alerta temprana que permitan minimizar los efectos de eventos meteorológicos extremos.