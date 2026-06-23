Buscan una familia para un perro rescatado: está castrado, vacunado y listo para ser adoptado

El animal tiene entre uno y dos años de edad y necesita un hogar con espacio suficiente para su desarrollo. Quienes estén interesados en adoptarlo pueden comunicarse al 3855388176.
Una campaña de adopción responsable busca encontrar una familia para un perro macho que actualmente espera por una segunda oportunidad y un hogar definitivo donde pueda recibir los cuidados y el cariño que necesita.
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Según informaron desde la iniciativa, el animal tiene entre uno y dos años de edad, se encuentra castrado y cuenta con las vacunas al día, por lo que está en condiciones de ser adoptado de manera inmediata.
Además, señalaron que se lleva bien con perras hembras, aunque no es compatible con perros machos ni con gatos, por lo que se recomienda que sea recibido en un hogar donde no conviva con ese tipo de mascotas.
Debido a su tamaño, los responsables de la campaña indicaron que necesita un espacio amplio para desarrollarse cómodamente y destacaron que es un perro que requiere atención, contención y afecto por parte de su futura familia.
Las personas interesadas en brindarle un hogar responsable pueden comunicarse al número 3855388176 para obtener más información y coordinar una visita o entrevista de adopción.