Masivo homenaje a Gaspi en el Obelisco de Buenos Aires

El Obelisco de Buenos Aires fue el escenario de un emotivo homenaje a Gaspi, donde fanáticos y allegados se congregaron para recordar al creador de contenido argentino, combinando el duelo con su distintivo humor.

Hoy 19:32

Este sábado por la tarde, una marea de jóvenes se reunió en el centro de Buenos Aires para rendir homenaje a Gaspi, un reconocido creador de contenido argentino que falleció trágicamente en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Este emotivo adiós no solo fue una despedida, sino una celebración de su legado caracterizado por una mística irreverente.

A partir de las 15:00, el Obelisco comenzó a llenarse con más de 3.000 personas, quienes acudieron a rendir tributo al famoso youtuber. La convocatoria superó las expectativas, transformando el monumento nacional en un punto de encuentro lleno de recuerdos y emociones, donde muchos asistentes se vistieron como su icónico personaje, recreando la atmósfera única de su canal.

El ambiente estaba impregnado por los latiguillos que Gaspi popularizó, resonando expresiones como 'Buenas' y el célebre 'Fiumba', que convirtieron el dolor de su partida en una suerte de celebración colectiva. La fisonomía de la plaza fue un espectáculo para los transeúntes y automovilistas, quienes observaban atónitos a una multitud de jóvenes procesando la noticia a su manera.

La jornada en el centro de la Capital Federal fue compleja desde el punto de vista logístico, ya que simultáneamente, la comunidad boliviana se concentraba en una marcha programada. A pesar de la cercanía de ambos eventos y de sus realidades distintas, el homenaje a Gaspi se desarrolló en un clima de respeto absoluto.

Este encuentro masivo pone de relieve el alcance social que tienen las figuras de internet en la actualidad. Lo que comenzó como un canal de videos cómicos ha evolucionado en una comunidad capaz de movilizar a miles de personas en uno de los espacios más emblemáticos de Argentina.

El homenaje en el Obelisco marca un capítulo de profunda tristeza para la comunidad digital, dejando como imagen una despedida que se mantuvo fiel al estilo de Gaspi: masiva, ruidosa y caótica, pero atravesada por un cariño genuino que se tradujo en miles de voces resonando sus palabras en el corazón de la ciudad.