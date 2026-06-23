Simuló un llamado con Messi y la reacción de su hijo se volvió viral

Un padre le hizo creer a su hijo que hablaba con Lionel Messi, y la divertida reacción del niño cautivó a miles de usuarios en redes sociales.

Hoy 18:24

Un video que mezcla humor y ternura se viralizó en cuestión de minutos tras ser compartido en redes sociales. En él, un padre simuló una llamada telefónica con Lionel Messi para sorprender a su hijo.

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Durante la broma, el adulto “arregla” con Messi que si su hijo sabe patear de taco, cabecear y festejar un gol, él podrá llevarlo al Mundial. La manera en que el niño sigue las indicaciones y reacciona a la supuesta conversación generó miles de reproducciones y comentarios elogiosos, destacando la inocencia y entusiasmo del pequeño.

El clip se convirtió en tendencia por la mezcla de ingenio del padre y la ternura del niño, demostrando que con creatividad cualquier momento familiar puede convertirse en un contenido viral.