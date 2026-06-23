Sorpresiva marcha atrás: Adorni no irá al Senado a presentar su informe de gestión

El jefe de Gabinete suspendió la presentación que tenía prevista para el 2 de julio en la Cámara alta. La decisión se conoció en medio de las negociaciones para evitar una interpelación y una posible moción de censura impulsada por la oposición.

Hoy 18:26

Manuel Adorni canceló de manera sorpresiva el informe de gestión que tenía previsto brindar el próximo 2 de julio en el Senado, una decisión que generó repercusiones políticas debido al contexto de tensión que atraviesa el oficialismo.

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La suspensión se produjo apenas doce días después de que el propio funcionario anunciara públicamente que concurriría a la Cámara alta para responder preguntas de los legisladores. Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación unificada sobre los motivos que llevaron a dejar sin efecto la presentación.

Desde el entorno de la senadora Patricia Bullrich sostuvieron que fue ella quien le recomendó no asistir al recinto, al considerar que la exposición podría derivar en un escenario político adverso. En cambio, cerca de Adorni argumentaron que la cancelación responde a que ningún bloque parlamentario envió el cuestionario correspondiente dentro de los plazos establecidos.

La decisión se conoce en un momento especialmente delicado para el funcionario, quien enfrenta pedidos de interpelación y una eventual moción de censura promovida por sectores de la oposición a raíz de las denuncias vinculadas a presuntas irregularidades patrimoniales.

Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con distintos espacios políticos para evitar que prosperen las iniciativas impulsadas en el Senado. En paralelo, Adorni encabezó reuniones con legisladores oficialistas en la Casa Rosada, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una nueva muestra de respaldo por parte de la conducción del Ejecutivo.

La situación volverá a ser analizada en las próximas horas durante una reunión de labor parlamentaria, donde los bloques definirán el temario que será debatido en la Cámara alta y los pasos a seguir respecto de los pedidos presentados contra el jefe de Gabinete.