Formosa BBC venció a La Fusión y se consagró campeón de la NBA Santiagueña

El Verde de calle Formosa ganó el tercer y decisivo partido por 71 a 56, cerró la serie final 2-1 y se quedó con la Copa de Oro.

Hoy 16:47

Formosa BBC coronó una gran campaña y se consagró campeón de la Copa de Oro de la NBA Santiagueña, tras vencer a La Fusión por 71 a 56 en el tercer y decisivo encuentro de la serie final.

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El conjunto verde de calle Formosa logró revertir una definición que había comenzado cuesta arriba y terminó celebrando la primera estrella de su historia en la competencia, luego de imponerse por 2-1 en una serie apasionante.

La final, disputada al mejor de tres partidos, estuvo marcada por la paridad desde el arranque. El primer punto quedó en manos de La Fusión, que se impuso por un ajustado 79 a 77 después de un tiempo suplementario, en un encuentro cargado de emociones.

Obligado a ganar para seguir con vida, Formosa BBC reaccionó en el segundo juego. El trámite volvió a ser equilibrado durante gran parte del partido, pero el Verde encontró respuestas en los minutos finales, sacó una diferencia importante y ganó 73 a 62 para igualar la serie.

Con el campeonato en juego, ambos equipos protagonizaron un tercer partido intenso y muy disputado. La Fusión comenzó mejor y logró imponer condiciones durante buena parte de la primera mitad, aunque sobre el cierre del segundo cuarto Formosa empezó a equilibrar las acciones y volvió a meterse en partido.

El quiebre llegó después del descanso. En el tercer cuarto, el conjunto verde mostró su mejor versión de toda la final, elevó la intensidad defensiva y encontró mayor claridad en ataque para pasar al frente y construir una ventaja que sería determinante.

En el último parcial, Formosa BBC mantuvo el dominio y controló el desarrollo del juego ante los intentos de reacción de La Fusión. Con paciencia, intensidad y buenas decisiones en ambos costados de la cancha, amplió la diferencia hasta sellar el triunfo.

Después de una serie muy pareja, Formosa BBC logró dar vuelta la historia tras perder el primer encuentro, ganó los dos partidos siguientes y terminó festejando una consagración histórica en la NBA Santiagueña.

El plantel campeón estuvo conformado por: Alvaro Agüero, Matías Camacho, Facundo Banuera, Agustín Ibarra, Iván Magni, David Ruiz Frágola, Román Roldán, Abel Paz Heredia, Lucio Poggi, Francisco Bravo, Bernardo Davidsson y Agustín Morán.

CT: Ramiro Serrano, Ramiro Monill y Maximiliano Ruiz.