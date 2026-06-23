Colombia busca otra victoria y la clasificación ante Congo en el Mundial 2026

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El equipo de Néstor Lorenzo viene de vencer a Uzbekistán y quiere sellar su pase a los 16avos de final. El conjunto africano llega motivado tras empatar ante Portugal en su debut mundialista.
Colombia y República Democrática del Congo se enfrentarán este martes desde las 23.00 en el Estadio Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
Los Cafeteros llegan con confianza después del triunfo 3 a 1 ante Uzbekistán en el debut, aunque el rendimiento dejó algunos puntos por mejorar. Colombia mostró más contundencia que juego, pero encontró en Luis Díaz a su futbolista más determinante.
El crack del Bayern Múnich fue clave para destrabar un partido que venía cuesta arriba. Primero, con una gran asistencia pinchada para Daniel Muñoz; luego, con un contragolpe que terminó en gol. Más tarde, Jáminton Campaz cerró la victoria con un cabezazo que selló el resultado.
Sumar de a tres ante RD Congo significaría para Colombia el regreso a los mata-mata en su vuelta mundialista y le permitiría encaminar su objetivo dentro de un grupo que comenzó con varias señales de paridad.
Del otro lado estará un conjunto congoleño que sorprendió en su estreno. En su debut absoluto en una Copa del Mundo, República Democrática del Congo logró mantener a raya a un Portugal espeso e inofensivo, y se llevó un empate valioso.
El equipo africano basó su actuación en el orden, la disciplina defensiva y una buena cobertura de espacios. Incluso pudo haberse quedado con la victoria si hubiese tenido mayor efectividad en los contragolpes.
Ahora, el seleccionado dirigido por Sébastien Desabre buscará saldar esa deuda ofensiva y seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba.
DT: Néstor Lorenzo.
Johny Placide; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot.
DT: Sébastien Desabre.
Hora: 23.00
TV: D Sports
Árbitro: Maurizio Mariani
Estadio: Guadalajara
Competencia: segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026
Con Colombia buscando sellar su clasificación y RD Congo decidido a sostener la sorpresa tras su gran debut, el duelo en Guadalajara será clave para empezar a definir el futuro del Grupo K.