Se cayó la sesión para interpelar a Adorni: el oficialismo logró blindarlo con apoyo de aliados

La oposición no logró reunir el quórum en Diputados y fracasó el intento de interpelar al jefe de Gabinete. El PRO, la UCR y otros aliados del oficialismo no bajaron al recinto.

Hoy 15:25

La oposición no logró este martes reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial en la que buscaba avanzar con la interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las controversias surgidas en torno a su patrimonio y sus declaraciones juradas.

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A las 14.31, luego de transcurrida la media hora reglamentaria para alcanzar el número requerido, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la convocatoria al comprobar que solo había 117 legisladores presentes en el recinto.

La falta de quórum fue resultado de un acuerdo alcanzado en las últimas horas entre La Libertad Avanza y bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR, el MID e integrantes de espacios provinciales. Como parte de ese entendimiento, el oficialismo accedió a convocar para la próxima semana a la comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar el tratamiento de los proyectos vinculados a Adorni.

De esta manera, el Gobierno logró evitar una votación que podía acelerar una eventual interpelación y ganar tiempo político mientras el funcionario se prepara para presentar su informe de gestión en el Senado el próximo 2 de julio.

Desde la oposición cuestionaron duramente la estrategia oficialista y acusaron a los bloques que no dieron quórum de proteger al jefe de Gabinete. Legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios minoritarios permanecieron en el recinto y realizaron expresiones en minoría una vez caída la sesión.

El diputado Nicolás del Caño sostuvo que existían motivos suficientes para avanzar contra Adorni y denunció una "complicidad" de los bloques que decidieron ausentarse. En la misma línea, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que varios sectores que anteriormente habían cuestionado públicamente al funcionario terminaron respaldando al Gobierno con su ausencia.

Por su parte, el diputado Néstor Pitrola calificó como una "maniobra" la decisión de derivar el tema a comisión y consideró que el oficialismo logró evitar una votación que podría haber abierto formalmente el proceso de interpelación.

Desde los bloques aliados argumentaron que la sesión había perdido sentido una vez que el oficialismo aceptó habilitar el debate en comisión. Sin embargo, sectores opositores sostienen que el artículo 101 de la Constitución Nacional permite avanzar con una interpelación sin necesidad de atravesar previamente el trámite legislativo habitual.

Mientras continúa la discusión reglamentaria, el foco político se trasladará ahora al Senado, donde Manuel Adorni deberá presentarse el 2 de julio para brindar su informe de gestión y responder preguntas de la oposición, incluidas aquellas vinculadas a su situación patrimonial.

La sesión especial terminó con 117 presentes, doce menos de los necesarios para alcanzar el quórum. Entre quienes no ocuparon sus bancas estuvieron los legisladores del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia de Tucumán y otros bloques provinciales que terminaron siendo clave para frustrar la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete.