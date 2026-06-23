Murió el adolescente de 15 años que había sido atropellado en Ruta 9

Brandon Santiago Décima permanecía internado en el Hospital Regional tras el siniestro vial ocurrido el pasado viernes. Falleció tras cuatro días de agonía.

Hoy 15:36

Un adolescente de 15 años, identificado como Brandon Santiago Décima, falleció este mediodía en el Hospital Regional, donde permanecía internado en terapia intensiva desde el pasado viernes, tras ser atropellado en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de Colonia Tinco, departamento Río Hondo.

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El hecho se produjo cuando el menor intentó cruzar la calzada a pie y fue embestido por un automóvil que circulaba por la ruta en sentido sur–norte. A raíz del impacto, el adolescente sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia para su atención médica.

Desde entonces permanecía internado en estado crítico, con diagnóstico reservado, hasta que finalmente este mediodía los médicos de guardia confirmaron su fallecimiento alrededor de las 12 horas.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1017 de la mencionada ruta y es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.