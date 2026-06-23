Scaloni prepara cambios en Argentina para cerrar el grupo ante Jordania

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
46' Grupo K
Portugal 3
Uzbekistán 0
23 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argelia 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Noruega 3
Senegal 2
FINALIZADO
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Ghana -
23 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Panamá -
Croacia -
23 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Colombia -
RD Congo -
23 / 06 / 2026
23 / 06 / 2026 35' Grupo K
Portugal
2 - 0
Uzbekistán
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Scaloni prepara cambios en Argentina para cerrar el grupo ante Jordania

Con la clasificación a dieciseisavos y el primer puesto asegurados, el entrenador evalúa preservar futbolistas y darle minutos a varios jugadores en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Hoy 14:12

La Selección argentina cerrará su participación en el Grupo J del Mundial 2026 ante Jordania con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final y también el primer puesto de la zona. En ese contexto, Lionel Scaloni analiza una rotación para el último partido de la fase inicial.

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Argentina viene de derrotar 2 a 0 a Austria en Dallas, con un doblete de Lionel Messi, y luego la caída de Jordania por 2 a 1 ante Argelia terminó de confirmar que el vigente campeón del mundo finalizará primero en el grupo, más allá de lo que ocurra en la última fecha.

Por eso, el entrenador dejó abierta la posibilidad de realizar varios cambios para el encuentro del próximo sábado 27 de junio, desde las 23, nuevamente en Dallas.

“La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, aseguró Scaloni en conferencia de prensa.

La frase del DT marca el escenario que se viene para la Albiceleste: una posible formación alternativa ante Jordania, con el objetivo de administrar cargas físicas, evitar riesgos y llegar de la mejor manera al primer cruce de eliminación directa.

Uno de los futbolistas que no sería arriesgado es Cristian “Cuti” Romero, quien salió ante Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince en la previa al Mundial.

Aunque en principio la molestia no sería de gravedad, el cuerpo técnico no quiere correr riesgos con uno de los defensores titulares del equipo y todo indica que será preservado para apuntar a su regreso en los dieciseisavos de final.

El plantel tendrá pocos días de recuperación entre el triunfo ante Austria y el cierre de la fase de grupos, por lo que Scaloni evaluará el estado físico de cada jugador antes de definir el once inicial.

Entre los nombres a seguir aparecen Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos piezas fundamentales del mediocampo que completaron los primeros dos partidos. También será observado Lisandro Martínez, quien sumó todos los minutos hasta el momento.

Además, habrá atención sobre Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes llegaron al torneo con inconvenientes físicos, sumaron minutos ante Austria y podrían tener más rodaje frente a Jordania para ganar ritmo competitivo.

El otro gran interrogante pasa por Lionel Messi, que este miércoles cumplirá 39 años y atraviesa un arranque mundialista extraordinario. El capitán argentino lleva cinco goles en dos partidos y ya se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos, al superar a Miroslav Klose.

La decisión sobre Messi será una de las más importantes para el cuerpo técnico. El capitán viene de ser determinante ante Argelia y Austria, pero también se deberá contemplar la seguidilla de partidos y la cercanía del primer compromiso de eliminación directa.

Argentina enfrentará a Jordania con la clasificación resuelta, pero con varios objetivos deportivos por delante: cuidar futbolistas, recuperar piernas, darle minutos al plantel y sostener la confianza de cara a los cruces decisivos del Mundial 2026.

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