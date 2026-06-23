Con una importante convocatoria dio inicio el “Torneo Clausura de Fútbol Femenino”

La competencia reúne a 14 equipos y se disputa en el Patinódromo Municipal con entrada libre y gratuita.

Hoy 14:10

El lunes a la noche, comenzó a disputarse el Torneo Clausura de Fútbol Femenino organizado por la Dirección de Deporte y Recreación, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la municipalidad de La Banda.

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La competencia impulsada por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani tiene 14 equipos participantes que representan a distintos clubes y escuelas de fútbol de la ciudad, consolidándose como un espacio de promoción y desarrollo del deporte femenino.

La jornada inaugural contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani y el director de Deporte y Recreación, profesor Hugo Rojas, quienes acompañaron a las deportistas y les transmitieron sus mejores deseos para el desarrollo del certamen.

Durante el acto de apertura también se exhibieron los trofeos que recibirán los equipos que logren llegar a la gran final, generando expectativa entre las jugadoras y el público presente.

Desde la organización informaron que los encuentros se disputarán los días lunes y jueves, a partir de las 21 en la cancha del Patinódromo Municipal, ubicada sobre avenida San Martín.

Asimismo, se invitó a toda la comunidad a acompañar y alentar a los equipos participantes, destacando que el torneo se desarrollará con entrada libre y gratuita, brindando una excelente oportunidad para disfrutar del deporte y apoyar el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre esta importante competencia deportiva: “Hoy estamos lanzando el Torneo Clausura de Fútbol Femenino en la cancha del Patinódromo Municipal. Van a participar 14 equipos, en 2 zonas de 7 equipos cada una, con importantes premios para los primeros puestos.

En ese sentido, agradecer al director de Deporte, el profesor Hugo Rojas, que viene trabajando de forma intensiva en lo que es la promoción del deporte amateur.

Nosotros tenemos al deporte como uno de nuestros ejes de gestión, fundamentalmente los deportes amateurs, porque entendemos al deporte como una herramienta de solidaridad y de compañerismo.

Así que vamos a continuar trabajando de esta forma y seguramente a partir de ahora, van a seguir nuevas competencias dónde van a tener la posibilidad de integrarse otros equipos.

Algunos están fuera del Ejido Mundial incluso, como el equipo que hoy está participando en este primer partido, que es de La Tijera y el otro equipo es del barrio Cabildo Santiagueño.

Como podrán ver, no solamente hay equipos que representan a instituciones deportivas del Ejido Municipal, sino también de otras localidades cercanas a la ciudad de La Banda”.

Agregó: “A través del deporte lo que buscamos en cada una de las actividades que tenemos dentro del municipio es la integración social.

Claramente esto se trata de integrar socialmente a través del deporte a los clubes deportivos como a los barrios, porque aquí vemos, por ejemplo, clubes de localidades como La Tijera, pero también barrios como el Cabildo Santiagueño.

Además, estos campeonatos sirven para la promoción de nuevos valores deportivos. Durante el torneo suelen venir representantes de clubes que participan a nivel profesional en nuestra ciudad a ver a algunas jugadoras.

Así que es una vidriera más, es una forma de mostrar nuevos talentos y una forma de promocionar a las jugadoras que están en condiciones de poder participar en otras categorías y en otro nivel”.

Los equipos que estarán participando de este torneo en la Zona A: Racing FC, Cooperativa Barrial, Vélez, Las Amigas, FC Central, El Rejunte y Las Pibas; y en la Zona B: Las Aliadas, 17 de Octubre, Las del Tercer Tiempo, Las Fanáticas, Las Reales, Las Tiburonas y Cabildo FC.