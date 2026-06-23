Cecilia Neme: "La gente está cansada de la mala política y la mentira"

La candidata a concejal por la UCR realizó un balance de sus cuatro años en el Deliberante capitalino y se refirió a la continuidad de su trabajo de conseguir la reelección en las elecciones del 2 de agosto.

Hoy 13:33

La concejal de la UCR por la Capital, Cecilia Neme, quien buscará renovar su mandato en el Concejo Deliberante en las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, dialogó con Radio Panorama y se refirió al escenario político, la situación del partido y los principales reclamos de los vecinos.

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En relación a la estrategia electoral de su espacio, afirmó: “La UCR se presenta sola, los militantes, el radical puro, nos lo pidió. Es un partido con experiencia en gestión, donde se destaca la transparencia y el trabajo”. En ese sentido, sostuvo que los procesos de alianzas políticas requieren tiempo y consideró que “Juntos por el Cambio se generó para ser oposición, pero tuvo su fecha de vencimiento”, señalando además la aparición de nuevos frentes políticos.

Sobre su experiencia como funcionaria, destacó el recorrido realizado durante su mandato: “Estos cuatro años me permitieron conocer realidades, el diálogo con la gente y aprender a gestionar para solucionar con recursos propios. Ser funcionario implica empatía, escuchar y tomar parte de esas necesidades, porque también somos vecinos”, expresó.

En cuanto a los principales planteos de la ciudadanía, Neme enumeró problemáticas vinculadas a seguridad, infraestructura y servicios: “Seguridad, desbordes cloacales por la edificación indiscriminada, desagües pluviales desbordados, recolección de basura y alumbrado público. Hay muchas necesidades”, indicó, y aseguró que mantiene presencia territorial permanente en los barrios.

También se refirió al nivel de participación electoral y advirtió sobre el desinterés ciudadano: “Hay gente que no sabe que hay elecciones el 2 de agosto. Este hastío viene de hace rato. La gente no toma dimensión de lo que significa ir a votar”, sostuvo, al tiempo que llamó a no optar por el voto en blanco o la abstención como forma de protesta.

Asimismo, remarcó el rol de la representación política local: “El concejal es el nexo entre la municipalidad y el ciudadano, quien debe representar sus quejas, necesidades y defenderlo en muchas situaciones, desde lo tributario hasta el presupuesto”, señaló.

Finalmente, la edil sostuvo que su estilo de campaña se basa en la propuesta y no en la confrontación: “No soy partidaria de hacer campaña desde la agresión, sino desde el trabajo y la propuesta. El bien común no tiene banderas. La gente está cansada de la mala política y la mentira, pero también creo que no tolera la violencia bajo ningún concepto”, concluyó.