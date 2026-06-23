La Municipalidad promovió un taller sobre envejecimiento saludable y derechos de las personas mayores

La actividad se realizó en el Gimnasio Municipal y estuvo destinada a mujeres que participan habitualmente de espacios comunitarios.

Hoy 14:12

El personal del CAMM Avenida, la Sala Villa Elena y la Oficina de Adulto Mayor llevó adelante un taller sobre Envejecimiento Saludable en las instalaciones del Gimnasio Municipal, en el marco de la conmemoración del “Día de la Ancianidad” celebrado el pasado 21 de junio.

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La actividad estuvo destinada a un grupo de mujeres que asisten habitualmente al lugar y consistió en diferentes propuestas dinámicas y participativas que promovieron la interacción, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre situaciones de la vida cotidiana.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el envejecimiento activo y saludable, haciendo especial hincapié en los derechos de las personas mayores y en la legislación vigente que los protege, fomentando el reconocimiento de los adultos mayores como sujetos plenos de derechos.

Cabe destacar que el Día de la Ancianidad fue instituido para recordar la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas, realizada en Viena en 1982, con el objetivo de promover el respeto, la valoración y la inclusión de las personas mayores en la sociedad.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa impulsando acciones de promoción, contención y acompañamiento destinadas a los adultos mayores, generando espacios que contribuyan a su bienestar integral y a una mejor calidad de vida.