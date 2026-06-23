Escándalo en España: quemaron camisetas de Julián Álvarez y lo trataron de “traidor”

Los fanáticos del Atlético de Madrid reaccionaron con furia tras las declaraciones del delantero argentino sobre su deseo de cambiar de club.

Hoy 11:41

La relación entre Julián Álvarez y parte de los hinchas del Atlético de Madrid parece haber llegado a un punto de máxima tensión. En las últimas horas, se viralizaron videos en redes sociales en los que fanáticos del conjunto español aparecen quemando y pisando camisetas con el nombre del delantero argentino.

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Las imágenes comenzaron a circular poco después del triunfo de la Selección Argentina por 2 a 0 ante Austria, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras ese encuentro, el ex River habló sobre su futuro y reconoció públicamente que su deseo es abandonar el club madrileño.

“No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, expresó Julián Álvarez en zona mixta.

Sus declaraciones cayeron muy mal entre los simpatizantes del Atlético, que interpretaron sus palabras como una señal concreta de salida en pleno mercado de pases. En uno de los videos difundidos en redes sociales, se observa una camiseta del equipo español con el nombre del delantero colgada en un poste mientras un grupo de hinchas la prende fuego. Luego, la prenda cae al suelo y es pisada por los fanáticos.

Además de las imágenes, también se multiplicaron los mensajes de enojo contra el campeón del mundo. Algunos simpatizantes lo acusaron de “traidor” y cuestionaron con dureza su postura, teniendo en cuenta que el futbolista mantiene contrato vigente con la institución hasta junio de 2030.

El malestar se produce en medio de los rumores que vinculan a Álvarez con el Barcelona, uno de los clubes que aparece como posible destino para el atacante argentino. Según distintas versiones, el delantero ya habría tenido un acercamiento positivo con el conjunto catalán, aunque todavía resta lo más complejo: un acuerdo entre ambas instituciones.

En ese contexto, el Atlético de Madrid analiza presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por una presunta negociación sin autorización con el jugador. En la dirigencia colchonera consideran que el club catalán habría avanzado sobre el futbolista pese a que mantiene un vínculo contractual vigente con la entidad madrileña.

La postura del Atlético, por el momento, es firme: no tiene intención de desprenderse de Julián Álvarez y sostiene que cualquier club interesado deberá abonar su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

A la situación también se sumó el interés del Real Madrid, que habría acercado una propuesta de 150 millones de euros, rechazada de inmediato por el Atlético. En España, incluso, esa oferta fue interpretada por algunos sectores como una maniobra para instalar un valor alto y complicar una posible negociación con el Barcelona.

Mientras tanto, Julián Álvarez continúa concentrado con la Selección argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, sus declaraciones ya provocaron un fuerte impacto en España y abrieron un nuevo capítulo de tensión entre el delantero, los hinchas y la dirigencia del Atlético de Madrid.