“De la mano de D10S” y “El mejor de la historia”: la prensa mundial se rindió ante otra brillante actuación de Messi

El astro argentino marcó dos goles ante Austria, alcanzó los 18 tantos en mundiales y se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo. Así reaccionaron los diarios del mundo

Hoy 10:29

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Con su brillante actuación en la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el capitán de la Selección alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen.

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El impacto fue inmediato y atravesó fronteras. Las principales portadas de diarios de Europa, América Latina y otras partes del mundo se rindieron ante el astro argentino, destacando su doblete, su vigencia a los 38 años y su condición de leyenda absoluta del fútbol.

Marca, el diario madrileño, fue contundente, sin hacer más uso de palabras: “Messi 18”. Sin embargo, la publicación advirtió que “los campeones del mundo no son solo Leo, por muy grande que sea”. En Italia, La Gazzetta dello Sport se deshizo en elogios: “Nadie puede igualarlo, Messi es increíble”.

“Messi es una locura”, es el título del diario Mundo Deportivo. “Es una leyenda, el mejor de todos los tiempos, pero no se conforma con ser el mejor, quiere seguir divirtiéndose jugando a fútbol y, cuando Leo se divierte, pasan cosas como que marque un doblete en la victoria ante Austria que le convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. [...] Increíble Leo, es la historia del futbol”, escribió la periodista Cristina Cubero.

“El mejor de la historia”, fue la forma que encontró el medio español Sport para resaltar la actuación del 10 argentino. En una nota titulada “Messi es eterno todos los días”, firmada por Iván San Antonio, el periodista rememoró a Jorge Valdano, cuando dijo que Messi “es Maradona todos los días“. ”El problema es que esa sentencia quedó ya desfasada porque Messi dejó de ser Maradona para convertirse en algo que trasciende incluso a la trascendencia. Es incluso algo más que el fútbol y el tiempo es eterno todos los días”, siguió.

En Venezuela, el medio Meridiano tituló “El mundo a sus pies”. “No se descubre nada al decir que Lionel Messi firmó una carrera extraordinaria”, resaltó una de las tantas notas que ese medio dedicó al capitán argentino. “Una histórica actuación de Messi clasifica a Argentina”, marcó L’Equipe, que, curiosamente, le dedicó la foto principal de la tapa del diario impreso, acompañada con el título “Amo del mundo”, al 10 albiceleste y una imagen más chica a Kylian Mbappé.

The Athletic señaló que “Messi fue el centro de atención en Dallas”. Al batir el récord de Klose, el medio estadounidense destacó que “su último logro histórico (...) refuerza su candidatura al mejor jugador de todos los tiempos”. Sin embargo, el periódico también menciona el penal fallado por el capitán albiceleste.

La prensa de Austria no fue ajena a la actuación del capitán argentino. “La selección austríaca no pudo ante la campeona del mundo”, tituló en su web el periódico Kronen Zeitung, de Viena, abriendo su portada con una foto de Messi y del defensor Konrad Laimer.

Kurier, el diario alemán con sede en Viena, tituló: “Austria pierde con Argentina: Messi marca la diferencia”. Y profundizó: “Al final, no fue suficiente para dar la sorpresa en Dallas. La selección austriaca plantó cara a los campeones del mundo, jugando especialmente bien tras el descanso. Pero, una vez más, Lionel Messi marcó la diferencia con sus goles”.

Además, el mismo medio destacó la efervescencia que se vivió dentro y fuera del Dallas Stadium: “Nunca antes, durante la etapa de Ralf Rangnick como seleccionador [se inició en junio de 2022], Austria había disputado un partido fuera de casa tan exigente como el que jugaron contra Argentina en Dallas. Cuatro horas antes del pitido inicial, miles de aficionados ya se dirigían al estadio, casi todos vestidos de azul y blanco, con algunos ‘lunares’ rojos entremezclados. El público argentino era bastante monótono; salvo un seguidor de Paredes y otro de Maradona, todos llevaban camisetas de Messi. El ambiente en el estadio era electrizante”.

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