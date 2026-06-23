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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 8º
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El tiempo en Santiago del Estero para este martes 23 de junio: el frío se hace sentir con -2ºC a las 9 de la mañana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con cielo mayormente despejado.

Hoy 09:37

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 23 de junio una jornada fría en Santiago del Estero, con temperaturas que oscilarán entre los 3°C de mínima y los 14°C de máxima.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada y la noche el cielo se presentará algo nublado, mientras que por la mañana y la tarde predominarán las condiciones de cielo despejado.

Además, no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

En cuanto al viento, soplará desde el sector norte con velocidades de entre 7 y 12 km/h, aunque durante la tarde podría intensificarse y alcanzar valores de entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el miércoles

Para el miércoles 24 de junio, el organismo prevé condiciones similares, con tiempo estable y sin probabilidad de lluvias.

La temperatura mínima ascenderá levemente hasta los 5°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse en 14°C.

El cielo estará despejado durante la madrugada y algo nublado en el resto del día.

Respecto al viento, continuará predominando desde el norte durante gran parte de la jornada. Durante la tarde se registrarán las mayores intensidades, con velocidades que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, la capital santiagueña continuará atravesando jornadas típicamente invernales, con mañanas frías, tardes frescas y condiciones meteorológicas estables.

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