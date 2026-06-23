Santiago del Estero será sede de la primera competencia de kayak del NOA

La provincia albergará el próximo 27 de junio de 2026 una regata inédita que reunirá a atletas de distintas provincias y marcará un hito en el desarrollo de los deportes náuticos en la región.

Hoy 09:57

Santiago del Estero será escenario de la primera competencia provincial de kayak organizada en la provincia, un evento deportivo sin precedentes que se desarrollará el próximo 27 de junio de 2026 y que convocará a deportistas, familias y aficionados de distintas provincias del país.

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La jornada incluirá las acreditaciones de los participantes, pruebas competitivas por categorías, actividades protocolares, ceremonia de premiación y diversas acciones de integración destinadas a fortalecer los vínculos entre deportistas, público y patrocinadores.

Hasta el momento, se estima la participación de alrededor de 30 competidores, con delegaciones ya confirmadas provenientes de Córdoba y Jujuy, además de representantes locales e independientes. Asimismo, los organizadores aguardan la confirmación de equipos de Salta y Tucumán, lo que ampliaría aún más la convocatoria regional.

La realización de esta regata representa un importante impulso para el crecimiento de los deportes náuticos en Santiago del Estero y constituye una oportunidad para promover la actividad física, el turismo deportivo y el aprovechamiento de los espacios naturales de la provincia.

En cuanto a la difusión, la organización ya puso en marcha una campaña de comunicación a través de sus redes sociales @esucela_de_kayak_sgo, las plataformas digitales de las delegaciones participantes y las publicaciones de los propios deportistas e integrantes de cada equipo.

La organización invita a la comunidad a acompañar esta iniciativa que busca fomentar el deporte, la vida saludable y el encuentro entre atletas de diferentes puntos del país.