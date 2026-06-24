Qué se sabe de los dos terremotos que sacudieron Venezuela en menos de un minuto

Los fuertes movimientos telúricos se registraron este miércoles con epicentro cerca de Morón.

Hoy 22:36

Venezuela vivió este miércoles una de las jornadas sísmicas más impactantes de las últimas décadas, luego de que dos terremotos de entre 7,1 y 7,5 de magnitud se registraran con menos de un minuto de diferencia, provocando derrumbes de edificios y viviendas, cortes de energía y evacuaciones masivas en distintas ciudades del país.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos movimientos tuvieron su epicentro cerca de Morón, sobre la costa caribeña venezolana, y se produjeron a escasa profundidad: 13 kilómetros el primero y 10 kilómetros el segundo, una característica que incrementó significativamente su impacto en la superficie.

¿Por qué fueron tan destructivos?

Los especialistas explicaron que se trató de terremotos tectónicos de gran magnitud y foco superficial, originados por la liberación repentina de energía acumulada en fallas geológicas debido al movimiento de las placas tectónicas.

Al haberse producido a menos de 15 kilómetros de profundidad, la energía llegó con mayor intensidad a la superficie, aumentando el potencial destructivo sobre edificios, viviendas e infraestructura.

Además, la ocurrencia de dos sismos de gran magnitud con apenas un minuto de diferencia constituye un fenómeno poco frecuente. Los expertos analizan si el segundo movimiento fue una réplica excepcionalmente fuerte o si ambos integraron una compleja secuencia sísmica originada en la misma zona de ruptura.

Derrumbes y escenas de pánico

Las consecuencias más graves se registraron en Caracas, donde el ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el colapso de edificios y viviendas, especialmente en el sector de Altamira, donde calificó la situación como "alarmante".

Testigos relataron momentos de desesperación cuando comenzaron a temblar oficinas, centros comerciales y edificios residenciales. En distintos sectores se observaron muros derrumbados, grietas estructurales y grandes columnas de polvo producto de los colapsos.

Una periodista de la agencia AFP informó además la destrucción total de un edificio de 22 pisos en Altamira, mientras familiares, rescatistas y voluntarios trabajaban entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.

Continúan las réplicas

Tras los dos terremotos principales, los organismos sismológicos detectaron varias réplicas, por lo que las autoridades recomendaron a la población permanecer en espacios abiertos y evitar ingresar a inmuebles que pudieran haber sufrido daños estructurales.

Por su magnitud y las consecuencias registradas, estos movimientos ya figuran entre los terremotos más intensos ocurridos en Venezuela en más de un siglo, junto con el terremoto de San Narciso de 1900 (7,6) y el sismo de Sucre de 2018 (7,3).

Los especialistas continúan evaluando la secuencia sísmica para determinar con precisión la relación entre ambos movimientos y estimar el comportamiento de la actividad en las próximas horas.