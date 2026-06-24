Qué se sabe de los dos terremotos que sacudieron Venezuela en menos de un minuto

Los fuertes movimientos telúricos se registraron este miércoles con epicentro cerca de Morón.
Venezuela vivió este miércoles una de las jornadas sísmicas más impactantes de las últimas décadas, luego de que dos terremotos de entre 7,1 y 7,5 de magnitud se registraran con menos de un minuto de diferencia, provocando derrumbes de edificios y viviendas, cortes de energía y evacuaciones masivas en distintas ciudades del país.
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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos movimientos tuvieron su epicentro cerca de Morón, sobre la costa caribeña venezolana, y se produjeron a escasa profundidad: 13 kilómetros el primero y 10 kilómetros el segundo, una característica que incrementó significativamente su impacto en la superficie.
¿Por qué fueron tan destructivos?
Los especialistas explicaron que se trató de terremotos tectónicos de gran magnitud y foco superficial, originados por la liberación repentina de energía acumulada en fallas geológicas debido al movimiento de las placas tectónicas.
Al haberse producido a menos de 15 kilómetros de profundidad, la energía llegó con mayor intensidad a la superficie, aumentando el potencial destructivo sobre edificios, viviendas e infraestructura.
Además, la ocurrencia de dos sismos de gran magnitud con apenas un minuto de diferencia constituye un fenómeno poco frecuente. Los expertos analizan si el segundo movimiento fue una réplica excepcionalmente fuerte o si ambos integraron una compleja secuencia sísmica originada en la misma zona de ruptura.
Derrumbes y escenas de pánico
Las consecuencias más graves se registraron en Caracas, donde el ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el colapso de edificios y viviendas, especialmente en el sector de Altamira, donde calificó la situación como "alarmante".
Testigos relataron momentos de desesperación cuando comenzaron a temblar oficinas, centros comerciales y edificios residenciales. En distintos sectores se observaron muros derrumbados, grietas estructurales y grandes columnas de polvo producto de los colapsos.
Una periodista de la agencia AFP informó además la destrucción total de un edificio de 22 pisos en Altamira, mientras familiares, rescatistas y voluntarios trabajaban entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.
Continúan las réplicas
Tras los dos terremotos principales, los organismos sismológicos detectaron varias réplicas, por lo que las autoridades recomendaron a la población permanecer en espacios abiertos y evitar ingresar a inmuebles que pudieran haber sufrido daños estructurales.
Por su magnitud y las consecuencias registradas, estos movimientos ya figuran entre los terremotos más intensos ocurridos en Venezuela en más de un siglo, junto con el terremoto de San Narciso de 1900 (7,6) y el sismo de Sucre de 2018 (7,3).
Los especialistas continúan evaluando la secuencia sísmica para determinar con precisión la relación entre ambos movimientos y estimar el comportamiento de la actividad en las próximas horas.