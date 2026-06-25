Florencia Peña podría demandar a Luzu por despido irregular

Fernando Burlando, abogado de Florencia Peña, detalla las posibles acciones legales contra Luzu debido a la rescisión de su contrato vigente hasta diciembre.

Hoy 23:25

El abogado Fernando Burlando ha proporcionado detalles sobre las posibles acciones legales que la actriz Florencia Peña podría emprender contra el servicio de streaming Luzu. Esta situación surge tras la desvinculación de la actriz debido a la difusión de una noticia falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

En declaraciones recientes, Burlando afirmó que “hay un contrato vigente que comenzó en marzo y se extiende hasta diciembre”. El abogado subrayó que las cláusulas de rescisión del contrato no contemplan la situación actual, lo que podría dar pie a una demanda.

“Es un tema que está analizando Flor. La noticia falsa provocó un gran revuelo y se está considerando si esto constituye un motivo válido para la terminación del contrato”, agregó el letrado. El abogado también mencionó que la actriz está pasando por un momento difícil y ha manejado la situación con dignidad.

Burlando enfatizó que Florencia Peña es “una gran figura” y merece un trato adecuado. “Reconoce el tremendo error y se mostró muy preocupada por las repercusiones de la noticia”, comentó el abogado, ilusionando la posibilidad de que la familia Messi comprenda que el error no fue intencional.

El letrado explicó que, tras el comunicado que indicaba que la actriz había “dado un paso al costado”, es importante aclarar que “no fue despedida”. En su lugar, el contrato debería ser rescindido de común acuerdo, algo que no se ha llevado a cabo adecuadamente.

“Para rescindir el contrato, se requiere una notificación de 30 días de antelación. Si esto no se cumple, se abre la posibilidad de reclamar daños y perjuicios”, sentenció Burlando, sugiriendo que la actriz podría demandar para recuperar los montos acordados en su contrato.