El fútbol argentino tendrá VAR semiautomático desde 2027

La AFA confirmó que incorporará la tecnología utilizada en el Mundial, la Champions League y las principales ligas de Europa. Además, anunció que el VAR volverá a utilizarse en la Copa Argentina desde los octavos de final de la actual edición.

Hoy 23:00

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un importante paso hacia la modernización del arbitraje al anunciar que el VAR semiautomático comenzará a implementarse en el fútbol argentino a partir de 2027. La tecnología, que ya se utiliza en el Mundial 2026, la Champions League y varias de las principales ligas europeas, promete agilizar y mejorar la detección de las posiciones adelantadas.

La confirmación llegó mientras se disputa la Copa del Mundo y forma parte del plan de actualización tecnológica impulsado por la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia. En paralelo, la entidad también informó que el VAR tradicional volverá a utilizarse en la Copa Argentina desde los octavos de final, tal como ocurrió en la edición anterior del certamen.

Desde la AFA detallaron que Claudio Tapia mantuvo reuniones con Maximiliano Cabrera, CEO de Torneos, y Ramiro Prado, responsable tecnológico del proyecto, con el objetivo de avanzar en la incorporación del nuevo sistema. Además, se confirmó que las empresas Hawk-Eye, proveedor tecnológico de FIFA y UEFA, y Genius Sports, que trabaja con la Premier League, CONMEBOL, el fútbol de Brasil y México, realizarán una prueba piloto hacia finales de este año antes de la implementación definitiva en 2027.

Cómo funciona el VAR semiautomático

El nuevo sistema utiliza 12 cámaras de seguimiento distribuidas en el estadio que registran la posición del balón y hasta 29 puntos de referencia del cuerpo de cada futbolista, especialmente las extremidades que intervienen en una posible posición adelantada.

A su vez, la pelota incorpora un sensor interno que envía información en tiempo real sobre el momento exacto del contacto con el balón. Todos esos datos son procesados mediante un sistema de inteligencia artificial, que detecta automáticamente un posible fuera de juego y envía una alerta inmediata a la cabina del VAR para que los árbitros revisen y validen la jugada.

Con esta innovación, la AFA busca reducir los tiempos de revisión, mejorar la precisión de las decisiones arbitrales y adaptar el fútbol argentino a los estándares tecnológicos que ya se utilizan en las competencias más importantes del mundo.