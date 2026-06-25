En vivo: la Paraguay de Alfaro se juega la clasificación ante Australia en un duelo decisivo

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|-3
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|3
|1
|2
|3
|2
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|1
|1
|3
|3
|
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La Albirroja enfrenta este jueves a los Socceroos en el San Francisco Bay Area Stadium por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con chances concretas de avanzar a los dieciseisavos de final. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
Paraguay y Australia protagonizarán un partido clave este jueves desde las 23.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan con posibilidades de acceder a la próxima ronda y buscarán quedarse con un resultado que les permita seguir en carrera en la máxima cita del fútbol. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
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