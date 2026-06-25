Crisis en Ecuador: Becaccece comparó el mal desempeño de su equipo con el mundial de Argentina en 2018

El DT argentino recordó su paso como ayudante de Jorge Sampaoli y comparó su situación actual con aquella del 2018, obligados a ganar para clasificar.

Hoy 11:50

El entrenador de Ecuador, Sebastián Becaccece, expresó que dejará el cargo si no le gana si no le gana a Alemania este jueves, caso contrario Ecuador quedaría eliminado matemáticamente de la copa del mundo 2026.

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En la conferencia de prensa previa al partido, Sebastián destacó la confianza que le tiene a este grupo de jugadores y llamó a la calma y tranquilidad de todos los ecuatorianos: "El grupo, en la adversidad, está más unido y convencido. Eso no tiene precio, es un valor humano excepcional el que tenemos".

En esta particular panorama, a Becaccece le propusieron la comparación del mal desempeño de Ecuador en este mundial con su situación vivida hace 8 años en Rusia 2018 con la selección Argentina de Jorge Sampaoli, que estaba obligado a vencer a Nigeria en la última fecha si quería lograr avanzar de ronda: "La verdad que no le encuentro la similitud porque son dos historias totalmente diferentes, más allá de un resultado y una la necesidad de ganar para obtener el pasaje".

Detalló las razones por las que se siente más identificado con este grupo en comparación con sus etapas anteriores con las selección argentina y la selección chilena.

“Los dos años que he compartido con los futbolistas, los partidos que hemos conseguido, la forma en la que nos preparamos, competimos y convivimos, para mí es algo extraordinario. Estoy muy feliz y tranquilo, aunque con bronca por no obtener lo que creemos merecer, pero confiado en que lo vamos a lograr sabiendo que enfrentamos a una potencia mundial. Todo lo que viví en Brasil 2014 con Chile y en Rusia 2018 con Argentina me sirve para tener la calma que tengo hoy”, expresó.

Para finalizar, el entrenador destacó la fuerza y la unión del grupo y apuesta a poder neutralizar a Alemania y al saber gestionar los tiempos del partido, algo que según él, faltó en los anteriores partidos.