Hallan el cuerpo de una modelo colombiana dentro de una valija en Bogotá y la investigación se intensifica

Natalia Villalba Angarita, de 36 años, fue encontrada muerta en un departamento de alquiler temporario. La Justicia analiza la escena con diferentes elementos encontrados en el lugar.

Hoy 23:45

Una modelo colombiana fue hallada sin vida dentro de una valija en un departamento de alquiler temporario en el norte de Bogotá. La víctima fue identificada como Natalia Villalba Angarita, de 36 años, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes en un inmueble del barrio Chicó Norte, localidad de Chapinero.

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El hallazgo se produjo cuando una empleada de limpieza ingresó al departamento tras no recibir respuesta de los ocupantes y encontró una valija gris abierta dentro de la ducha, con el cuerpo de Villalba en su interior. La disposición del cadáver bajo el agua generó preocupación en los investigadores, ya que el líquido pudo deteriorar evidencias y alterar el estado del cuerpo.

La modelo estaba hospedada desde el 3 de junio y tenía previsto quedarse hasta el 21 de junio. Durante ese período, al menos 15 personas ingresaron al inmueble, incluyendo un ciudadano británico que estuvo entre el 17 y 18 de junio y trasladó sábanas hacia la lavandería, según muestran las cámaras de seguridad. Este hombre habría sido la última persona en tener contacto con la víctima antes de su muerte y salió del país poco después de los hechos, lo que activó mecanismos de cooperación internacional.

Otro elemento que despertó la atención de las autoridades fue el hallazgo de dos pasaportes con identidades distintas a nombre de la víctima: uno como Natalia Villalba Rubiano y otro como Rubiano Angarita. Esto abrió nuevas líneas de investigación sobre sus viajes recientes a Río de Janeiro y Madrid, y la posible relación con personas cercanas en los días previos a su muerte.

Hasta el momento no hay personas imputadas formalmente, aunque al menos dos hombres permanecen bajo observación. Los investigadores analizan pruebas físicas, biológicas y toxicológicas, además de las grabaciones de seguridad, los registros de ingreso al edificio y testimonios de familiares y amigos, en un esfuerzo por esclarecer las circunstancias de este caso que ha conmocionado a Colombia.