En un confuso episodio, acuchilló a su amigo que habría abusado de su novia cuando salieron juntos a comprar alcohol

El hecho está siendo investigado por dos Fiscalías. El herido fue hallado desnudo, ensangrentado deambulando y quedó aprehendido. Éste no denunció a su atacante. Todos estaban ebrios.

Hoy 06:50

Un confuso incidente sacudió las primeras horas de la mañana del martes el centro de la ciudad de La Banda, cuando la policía halló a un joven herido que deambulaba sin ropa, y al ser interceptado dijo que dos sujetos lo perseguían para agredirlo acusándolo de que minutos antes había perpetrado un ataque sexual.

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El hecho —que está bajo la órbita de dos fiscalías especializadas debido a la complejidad del escenario— se conoció cerca de las 5 de la madrugada cuando personal de la Comisaría N° 14 acudió a la intersección de las calles Canal y Julio Argentino Gerez, en el barrio Centro.

Al arribar al lugar, los efectivos se toparon con una escena dantesca: un joven de 19 años —identificado como Leonardo, residente en el barrio Sarmiento— se encontraba totalmente desnudo y perdiendo abundante cantidad de sangre desde la zona superior de su glúteo izquierdo.

Ante la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Centro Integral de Salud Banda para ser asistido. Allí el Dr. Raúl Aranda lo asistió por una herida punzocortante y ordenó que quedara en observación.

Al ser interrogado por los uniformados en el centro asistencial, Leonardo ofreció una primera versión de los hechos: dijo que mientras mantenía un encuentro íntimo en el interior del canal Río Norte con una joven de 19 años fue abordado y agredido físicamente por tres sujetos desconocidos, quienes le propinaron el "puntazo" y luego se fugaron.

Con estos datos, la comisión policial regresó de inmediato a la escena del crimen en busca de sospechosos y evidencias.

Ya en el lugar —más precisamente en el puente ubicado sobre Julio Argentino Gerez— observó a una pareja discutir. Al acercarse confirmaron que se trataba de la joven, quien estaba en compañía de su novio —identificado como Ramón (23), residente del barrio Los Lagos— quien echó por tierra la versión de los "tres atacantes" de Leonardo y confesó la autoría de la agresión, alegando que lo hizo porque los descubrió manteniendo relaciones sexuales.

Según el relato de Ramón, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la casa de su suegra —mamá de la joven— cuando envió a su novia a comprar más alcohol junto con Leonardo. Pasaron los minutos y al notar la excesiva tardanza, salió a buscarlos.

Siempre en función de los dichos del agresor, cuando llegó al puente ubicado sobre avenida 25 de Mayo descubrió infraganti a su novia y Leonardo manteniendo relaciones sexuales, por lo que reaccionó atacándolo con un arma blanca.

Sin embargo, el caso sumó un giro aún más dramático cuando las autoridades tomaron la declaración de la joven. Lejos de ratificar la versión del consentimiento, ella aseguró que Leonardo la había forzado a descender debajo del puente para mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

La joven afirmó que comenzó a gritar pidiendo auxilio y que fue en ese preciso instante cuando su novio, Ramón, apareció en el lugar para rescatarla y atacar al presunto abusador.

Ante la extrema confusión y la gravedad de las acusaciones cruzadas, la Justicia bandeña intervino de manera inmediata con dos líneas de investigación paralelas.

Por un lado, la fiscal de turno por la Unidad de Abuso Sexual, Dra. Ana Azar, tomó el control de la denuncia por presunto ultraje. Entre sus directivas, ordenó esperar a que "María" recupere la total lucidez —ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol— para tomarle la denuncia penal, disponiendo además su traslado a Sanidad Policial, el secuestro de sus prendas de vestir y un oficio para el médico forense de cara a la jornada de mañana.

Horas más tarde, la joven acusó por abuso a Leonardo, quien quedó aprehendido mientras se encontraba en el CIS Banda. Éste fue examinado por el médico de Sanidad quien le diagnosticó heridas curables en 10 días.

Por otro lado, la fiscal de la Unidad de Delitos Comunes, Dra. Ximena Jerez, se hizo cargo de la causa por la agresión física. La magistrada ordenó que Ramón —quien estuvo demorado unas horas— quede en libertad ya que Leonardo se negó a realizar la denuncia.

Además, la Dra. Jerez solicitó el secuestro preventivo del arma blanca utilizada en el hecho.

Según se supo, Leonardo deberá presentarse el jueves en la Unidad Fiscal mientras que la joven involucrada lo hará hoy miércoles.

Las próximas horas y los resultados de las pericias psicológicas y ginecológicas serán claves para determinar si se trató de un intento de abuso o de una violenta escena de celos.