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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 8º
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El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 24 de junio: la temperatura mínima descenderá hasta los 3°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por el ambiente frío durante las primeras horas del día, aunque por la tarde se espera una mejora de las condiciones con una máxima de 15°C.

Hoy 01:48

Santiago del Estero tendrá este miércoles una jornada típicamente invernal, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 15°C, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Durante la madrugada se prevé un cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 5°C y vientos del sector norte entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las condiciones se mantendrán similares durante la mañana, cuando se registrará la temperatura más baja del día.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 15°C y el cielo se presentará mayormente nublado, acompañado por vientos del norte con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. En tanto, hacia la noche se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 11°C.

El SMN no prevé precipitaciones para ninguna de las franjas horarias de la jornada.

Cómo estará el tiempo el jueves

Para el jueves, las condiciones meteorológicas continuarán siendo estables y se registrará un leve ascenso de la temperatura.

El organismo nacional anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 18°C, con cielo entre algo nublado y parcialmente nublado durante gran parte del día.

La mañana comenzará con una temperatura cercana a los 5°C, mientras que por la tarde el ambiente será más agradable, con 18°C y cielo despejado. Hacia la noche, la temperatura rondará los 14°C.

Al igual que el miércoles, no se esperan lluvias, por lo que el tiempo estable continuará predominando en la provincia durante la segunda mitad de la semana.

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