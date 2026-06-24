Investigan la muerte de un joven policía en Villa María Esther

El fiscal Santiago López Soto investiga la muerte de un joven policía de 25 años en Villa María Esther, Salta, donde se halló su cuerpo con indicios de un posible homicidio.

Hoy 01:41

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, ha tomado intervención tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una vivienda ubicada en calle Lezama de Villa María Esther, en la provincia de Salta.

En el lugar de los hechos, trabajó personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y del Cuerpo Especializado de Investigadores, quienes cumplieron con todas las medidas de rigor necesarias. Se dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia correspondiente.

El informe preliminar de la autopsia indica que el deceso se produjo por shock hipovolémico secundario a una herida de arma de fuego, lo que ha llevado a las autoridades a clasificar el caso como un posible homicidio.

El fiscal López Soto ha destacado que la víctima era un joven oficial de policía de 25 años y que se está trabajando de manera interdisciplinaria para establecer las circunstancias que rodean su muerte.

La investigación se realiza conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que ante cualquier muerte, incluso si parece accidental, se debe aplicar la presunción de homicidio doloso.

Este procedimiento implica que se sigan los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias, hasta que se descarte razonablemente la comisión de un delito.

Además, el personal de la Guardia Psicosocial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ha brindado asistencia y contención emocional a los familiares del fallecido, ante la trágica situación que enfrentan.