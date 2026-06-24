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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 6º
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Opinión y Actualidad

Crítica de "Nino"

Premiado en el festival de Cannes y en la Academia de Cine de Francia por este trabajo, Théodore Pellerin interpreta en la ópera prima de Pauline Loquès, que transcurre en tres días, a un joven al que le diagnostican cáncer de garganta.

Hoy 07:04
Nino

Por Ricardo Rosado
Para Fotogramas

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Tres días separan a Nino, un joven parisino que acaba de recibir un inesperado diagnóstico, del inicio de un tratamiento contra un cáncer de garganta. Durante ese limbo, Pauline Loquès nos muestra su deriva urbana a base de encuentros, conversaciones a medias y palabras que no terminan de pronunciarse. Podría haber desembocado en un subrayado melodrama, pero la cineasta sabe evitar tentaciones lacrimógenas y plantea una dura historia de carácter universal sin forzar la emoción, dejando que aflore solo cuando toca. Loquès mantiene siempre el foco en la complejidad de verbalizar lo que sentimos y convierte esa dificultad en el motor del relato.

Sin embargo, esa delicadeza limita el alcance de la propuesta. El itinerario emocional de ‘Nino’ permanece demasiado protegido, como si temiera exponerlo a experiencias que resquebrajasen su aislamiento. Se echa de menos algún desvío que propicie otros encuentros en los que poder ver a Théodore Pellerin, extraordinario en un papel construido desde la vulnerabilidad. Cerrado sobre sí mismo, sostiene este discreto y conmovedor retrato de la masculinidad contemporánea.

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