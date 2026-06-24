La Banda disfruta de un día despejado: pronóstico alentador para los bandeños

La Banda, Santiago del Estero, experimenta un clima despejado con temperaturas que comenzarán a ascender en los próximos días. Los bandeños podrán disfrutar de un clima agradable y soleado.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta despejado con una temperatura actual de 0.2 °C, aunque la sensación térmica es de -3.3 °C. La alta humedad, que alcanza el 93%, se siente en el ambiente a pesar de la ausencia de nubes en el cielo.

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El pronóstico para el día de hoy indica que el clima permanecerá soleado, con una mínima de 7.7 °C y una máxima que alcanzará los 18.2 °C. Esto permitirá a los bandeños disfrutar de un día más cálido a medida que avance la jornada.

En los próximos días, el clima seguirá siendo agradable y soleado. Para mañana, se espera una mínima de 8.2 °C y una máxima de 18.4 °C, lo que permitirá que la temperatura continúe en ascenso, ideal para actividades al aire libre.

El viernes, el pronóstico también se mantiene positivo, con una mínima de 8.3 °C y una máxima de 19.4 °C, lo que significa que los bandeños podrán disfrutar de otro día cálido y soleado.

En resumen, el clima en La Banda se caracteriza por un día despejado hoy, con temperaturas que irán en aumento. Se prevé que hoy la temperatura máxima llegue a 18.2 °C, mientras que el pronóstico para mañana y el viernes sigue siendo optimista con temperaturas que continuarán por encima de los 18 grados.