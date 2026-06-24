Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 6º
X
Locales

Soleado y fresco: el clima en Añatuya para hoy Miércoles 24 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables durante los próximos días. Se espera que el sol brille intensamente en la región.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy es despejado, con una temperatura actual de 7.4 °C que se siente como 5.4 °C debido a la humedad del 75%. Un viento suave de 10.4 km/h sopla del norte, lo que contribuye a un ambiente fresco en la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17.9 °C, proporcionando un clima ideal para que los añatuyenses salgan a disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, será un día perfecto para pasear por los parques de la ciudad.

Los próximos días también prometen ser soleados y agradables en Añatuya. Para mañana, viernes 25 de junio, se pronostica una mínima de 8.1 °C y una máxima de 18.8 °C, manteniendo el clima favorable para los habitantes.

El sábado 26 de junio, la tendencia continúa, con una mínima de 7.7 °C y una máxima que podría llegar a los 19.2 °C. Esto indica que el fin de semana será igualmente propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

En resumen, hoy, los añatuyenses pueden esperar un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 7.1 °C y 17.9 °C. Los vientos del norte y la baja humedad contribuirán a un ambiente fresco y agradable a lo largo de la jornada.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colombia volvió a festejar con una ajustada victoria ante Congo y se clasificó a 16avos de final del Mundial
  2. 2. Un adolescente de 17 años fue aprehendido acusado de golpear y amenazar a su expareja
  3. 3. En un confuso episodio, acuchilló a su amigo que habría abusado de su novia cuando salieron juntos a comprar alcohol
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 24 de junio: la temperatura mínima descenderá hasta los 3°C
  5. 5. Beatríz Tourn en LO: “La baja del consumo es hoy la mayor preocupación de las pymes”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT