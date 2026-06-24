Soleado y fresco: el clima en Añatuya para hoy Miércoles 24 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables durante los próximos días. Se espera que el sol brille intensamente en la región.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy es despejado, con una temperatura actual de 7.4 °C que se siente como 5.4 °C debido a la humedad del 75%. Un viento suave de 10.4 km/h sopla del norte, lo que contribuye a un ambiente fresco en la ciudad.

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A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17.9 °C, proporcionando un clima ideal para que los añatuyenses salgan a disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, será un día perfecto para pasear por los parques de la ciudad.

Los próximos días también prometen ser soleados y agradables en Añatuya. Para mañana, viernes 25 de junio, se pronostica una mínima de 8.1 °C y una máxima de 18.8 °C, manteniendo el clima favorable para los habitantes.

El sábado 26 de junio, la tendencia continúa, con una mínima de 7.7 °C y una máxima que podría llegar a los 19.2 °C. Esto indica que el fin de semana será igualmente propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

En resumen, hoy, los añatuyenses pueden esperar un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 7.1 °C y 17.9 °C. Los vientos del norte y la baja humedad contribuirán a un ambiente fresco y agradable a lo largo de la jornada.