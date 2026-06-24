24 de junio, ¿el día más argentino del año?: nacieron Messi, Riquelme y Fangio, y murieron Gardel y Rodrigo

La fecha reúne nacimientos y aniversarios de algunas de las figuras más emblemáticas del deporte, la música y la cultura nacional, por lo que cada año vuelve a instalarse como una jornada especial para la memoria popular argentina.

Hoy 09:11

Cada 24 de junio vuelve a instalarse una idea que, con el paso de los años, se transformó en una curiosa tradición popular: considerar a esta fecha como “el día más argentino del año”.

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La expresión no responde a una conmemoración oficial ni a una efeméride establecida por ley, sino a una llamativa coincidencia que reúne nacimientos y fallecimientos de algunas de las personalidades más influyentes de la historia cultural y deportiva del país.

La jornada concentra aniversarios vinculados al fútbol, el automovilismo, la música popular y la literatura. Por eso, cada año miles de usuarios en redes sociales recuerdan la fecha con publicaciones, homenajes y hasta pedidos simbólicos para que sea declarada feriado nacional.

Uno de los nombres más destacados asociados al 24 de junio es Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina nació en Rosario el 24 de junio de 1987 y este año celebra su cumpleaños en plena disputa del Mundial 2026, donde volvió a convertirse en protagonista con nuevos récords y actuaciones decisivas.

La fecha también coincide con el nacimiento de Juan Román Riquelme, una de las máximas figuras de la historia de Boca Juniors y referente del fútbol argentino moderno. Nacido en 1978, el exmediocampista comparte cumpleaños con Messi, una coincidencia que suele ser recordada cada año por los hinchas.

Otro nombre central es Juan Manuel Fangio. El quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 nació el 24 de junio de 1911 y es considerado una de las mayores leyendas del automovilismo internacional. Su figura dio origen además al Día Nacional del Piloto, que se celebra en la Argentina en honor a su nacimiento.

La literatura también tiene representación en esta fecha a través de Ernesto Sábato. Autor de obras fundamentales como “El túnel” y “Sobre héroes y tumbas”, Sábato es una de las figuras más influyentes de las letras argentinas del siglo XX.

A esa lista se suma Duki, referente de la música urbana contemporánea. Nacido en 1996, representa una generación distinta a la de las demás figuras asociadas al 24 de junio, pero su popularidad hizo que su nombre también se incorporara a esta singular enumeración de personalidades argentinas.

El 24 de junio también está atravesado por recuerdos ligados a pérdidas que marcaron profundamente a la cultura nacional. Ese día de 1935 murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, Carlos Gardel, considerado la máxima figura de la historia del tango. En su honor, cada año se conmemora el Día Nacional del Cantor.

La jornada también recuerda la muerte de Rodrigo Bueno, ocurrida el 24 de junio de 2000 en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de La Plata. Con apenas 27 años, el cantante cordobés se encontraba en el punto más alto de su carrera artística y su fallecimiento generó una enorme repercusión en todo el país.

La coincidencia entre nacimientos y fallecimientos de figuras tan representativas alimentó con el tiempo la idea de que el 24 de junio resume buena parte de las pasiones argentinas. El fútbol aparece representado por Messi y Riquelme; el automovilismo, por Fangio; la literatura, por Sábato; el tango, por Gardel; el cuarteto, por Rodrigo; y la música urbana, por Duki.

Aunque no exista un reconocimiento formal, la fecha se instaló en el imaginario popular como una síntesis de distintas épocas y generaciones. Cada año, las redes sociales recuperan historias, imágenes y recuerdos vinculados a estos nombres, reforzando una tradición que ya forma parte del calendario informal de los argentinos.

Por esa combinación de aniversarios, homenajes y recuerdos, el 24 de junio sigue siendo para muchos una de las fechas más particulares del año: una jornada en la que convergen algunas de las figuras que dejaron una huella profunda en la cultura y el deporte nacional.