Cine Sunstar preestrena Supergirl, una de las películas más esperadas del año

La nueva apuesta del universo DC llega a las salas este miércoles con un elenco de primer nivel encabezado por Milly Alcock y Jason Momoa.

Hoy 09:30

Cine Sunstar anunció el preestreno de Supergirl, una de las películas más esperadas de 2026 dentro del renovado universo cinematográfico de DC.

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La película se emitirá en Santiago del Estero este miércoles 24 en la sala 2D en los horarios de las 19.30 (versión en castellano) y 22 horas (subtitulada) Además, la experiencia 3D podrá disfrutarse en castellano en una única función a las 21.30.



La producción está dirigida por Craig Gillespie y cuenta con guion de Ana Nogueira, en una propuesta que promete un enfoque más intenso y emocional sobre el personaje de Kara Zor-El.

El film está protagonizado por Milly Alcock, quien encarna a la heroína, acompañada por Matthias Schoenaerts, Eve Ridley y Jason Momoa, quien se suma al universo DC en el papel del icónico Lobo.

La historia presentará una aventura con tintes más oscuros, centrada en un viaje marcado por la venganza y la justicia, alejándose del tono clásico del personaje y explorando una faceta más compleja de Supergirl.