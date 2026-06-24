Bosnia y Qatar se juegan la clasificación en un duelo decisivo del Mundial 2026

Se enfrentarán este miércoles desde las 16:00 en el Estadio Seattle por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Ambos llegan con apenas un punto y necesitan una victoria para mantener viva la ilusión de avanzar a los 16avos de final.

Hoy 10:33

Bosnia y Qatar disputarán un partido determinante por la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 16:00 en el Estadio Seattle, donde los dos seleccionados buscarán un triunfo que les permita seguir soñando con la clasificación como uno de los mejores terceros del certamen.

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El conjunto europeo intentará alcanzar por primera vez una fase eliminatoria en una Copa del Mundo. Para lograrlo, no solo está obligado a vencer a Qatar, sino que también necesita hacerlo por una buena diferencia de goles para mejorar su saldo negativo. En sus presentaciones anteriores empató 1-1 frente a Canadá y luego cayó por 4-1 ante Suiza, resultados que lo dejaron con un punto y una diferencia de gol de -3.

La situación de Qatar es todavía más complicada. El equipo dirigido por Julen Lopetegui también suma una unidad, pero tiene una diferencia de gol de -6 tras igualar con Suiza y sufrir una dura derrota por 6-0 frente a Canadá. Por eso, además de ganar, necesita hacerlo por un amplio margen y aguardar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse entre los mejores terceros.

En cuanto a las probables formaciones, Bosnia saldría con Nikola Vasilj; Amar Dedić, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Memić, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirovic; Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic y Edin Džeko. Por su parte, Qatar formaría con Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Issa Laye; Jassem Gaber, Abdulaziz Hatem; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.

El encuentro se disputará desde las 16:00, tendrá como escenario el Estadio Seattle y podrá verse en vivo por D Sports. Con ambos equipos obligados a ganar, se espera un compromiso intenso en el que cualquier error puede significar la despedida del Mundial 2026.