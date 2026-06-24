Mitre ya tiene DT: Claudio “Pampa” Biaggio iniciará su ciclo el próximo lunes

El DT asumirá en un momento complejo, con el objetivo de revertir la racha negativa y alejar al equipo de los últimos puestos de la Primera Nacional.

Hoy 11:14

Claudio “Pampa” Biaggio comenzará oficialmente su ciclo como entrenador de Mitre el próximo lunes 29, en una apuesta fuerte de la dirigencia aurinegra para intentar cambiar el rumbo en la Primera Nacional. El técnico llegará con la misión de reencauzar a un equipo que atraviesa un delicado presente futbolístico y que necesita recuperar terreno en la tabla de posiciones.

El conjunto santiagueño acumula cuatro derrotas consecutivas, una racha que lo llevó a caer en zona de descenso y encendió las alarmas dentro del club. Tras la salida de Carlos Mayor, el plantel quedó bajo la conducción de Cristian Mazón, quien venía trabajando con el equipo que participa en la Liga Santiagueña de Fútbol, mientras la dirigencia avanzaba en la búsqueda de un reemplazante.

Finalmente, el elegido fue Biaggio, un entrenador con recorrido internacional que llega procedente del fútbol peruano y que también dirigió en Bolivia a Nacional Potosí, The Strongest y Always Ready. En el fútbol argentino tuvo pasos por San Lorenzo y Chacarita, mientras que además sumó una experiencia en Sol de América de Uruguay.

La llegada del “Pampa” coincide con el receso de la competencia, un período que Mitre intentará aprovechar para reorganizar el plantel, fortalecer el aspecto anímico y corregir cuestiones futbolísticas. La expectativa en el club es que el nuevo cuerpo técnico pueda darle una rápida identidad al equipo y comenzar una recuperación que le permita salir de la parte baja de la tabla y volver a ilusionarse con una mejor campaña.