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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 17º
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Locales

Realizaron controles vehiculares preventivos y de concientización

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Hoy 14:16
Controles viales

La Municipalidad de Villa Atamisqui, a través de la Dirección de Tránsito, informa a toda la comunidad que, de manera articulada entre el Municipio y la Comisaría Comunitaria N° 20, se implementarán controles vehiculares preventivos y de concientización en los accesos a la ciudad y en distintos sectores céntricos.

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Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes y promover el cumplimiento de las normas de tránsito, protegiendo la vida de conductores, acompañantes y peatones.

Se recuerda que para circular es obligatorio contar con licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo, seguro vigente, casco protector en motocicletas y cinturón de seguridad para todos los ocupantes de automóviles y camionetas.

Asimismo, se solicita la colaboración de las familias para evitar que menores de edad conduzcan vehículos sin la habilitación correspondiente.

A través del trabajo conjunto entre la Comisaría Comunitaria N° 20 y el Municipio de Villa Atamisqui, seguimos promoviendo una comunidad más segura, ordenada y responsable.

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