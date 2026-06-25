En vivo: Ecuador va por la hazaña ante Alemania para seguir con vida en el Mundial 2026

La Tri enfrenta este jueves a Alemania en el New York New Jersey Stadium por la tercera fecha del Grupo E. El equipo de Sebastián Beccacece necesita ganar y esperar otros resultados para mantener vivo su sueño mundialista.

Hoy 16:25

Ecuador afrontará una verdadera final cuando se mida ante Alemania desde las 17.00 en el New York New Jersey Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo E del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece está obligado a conseguir una victoria frente a uno de los candidatos al título y, además, dependerá de otros resultados para avanzar a la próxima instancia.

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La situación de la Tri es complicada. En su debut sufrió una dolorosa derrota sobre el final ante Costa de Marfil y luego no pudo romper el cero frente a Curazao, en un encuentro donde el arquero Eloy Room fue la gran figura. Esos resultados dejaron a los ecuatorianos contra las cuerdas y sin margen de error en la última jornada de la fase de grupos.

Por el lado de Alemania, el panorama es completamente distinto. El equipo de Julian Nagelsmann ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y también el primer lugar de la zona. Tras el contundente 7-1 en el debut y el triunfo ante los africanos con un doblete de Deniz Undav, la Mannschaft buscará cerrar la fase inicial con puntaje ideal y seguir alimentando su ilusión de volver a conquistar una Copa del Mundo.

A pesar de que los alemanes podrían presentar algunas modificaciones en la formación titular, continúan siendo favoritos. Sin embargo, Ecuador apuesta a la experiencia de Enner Valencia, el equilibrio de Moisés Caicedo y la solidez defensiva de Willian Pacho y Piero Hincapié para intentar dar el golpe y mantenerse en carrera.

Probable formación de Ecuador

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Alan Minda; Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata; Enner Valencia.

DT: Sebastián Beccacece.

Posible formación de Alemania

Oliver Baumann; Waldemar Anton, Malick Thiaw, Antonio Rüdiger, David Raum; Leon Goretzka, Angelo Stiller; Jamie Leweling, Nadiem Amiri, Maximilian Beier; Deniz Undav.

DT: Julian Nagelsmann.

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