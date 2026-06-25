Boca acelera por Rulli, pero también tiene otras tres alternativas para reforzar el arco

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene como prioridad al arquero de Olympique Marsella, aunque las dificultades de la negociación obligan a evaluar otras opciones para este mercado de pases.

Hoy 16:45

Boca continúa trabajando en la conformación del plantel para la segunda parte de la temporada y uno de los puestos que busca reforzar con urgencia es el arco. Mientras Rodolfo Arruabarrena avanza con la puesta a punto del equipo durante la pretemporada, la dirigencia ya tiene definido a su principal objetivo: Gerónimo Rulli.

El arquero de Olympique Marsella aparece como la prioridad absoluta del Xeneize. Tras un primer contacto positivo con el futbolista, que actualmente se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el próximo paso será iniciar conversaciones formales con la institución francesa para intentar concretar la transferencia.

Sin embargo, la operación no será sencilla. Rulli, de 34 años, tiene contrato vigente hasta mediados de 2027 y su ficha está valuada en alrededor de 10 millones de dólares. Además, en el club francés lo consideran una pieza importante dentro del plantel. Como si eso fuera poco, existe otro factor que preocupa en Boca: la posibilidad de que el arquero decida regresar al fútbol argentino más adelante para jugar en Estudiantes de La Plata, el club donde se formó.

Ante este panorama, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme ya tiene preparadas otras alternativas. La necesidad de incorporar un arquero se volvió prioritaria debido a que Agustín Marchesín recién podría volver a estar disponible hacia fin de año y Leandro Brey todavía no logró afianzarse como una garantía bajo los tres palos.

Las tres opciones que maneja Boca

En caso de que la negociación por Rulli no prospere, el club avanzará por otros nombres que aparecen en carpeta:

Nahuel Losada ( Lanús ).

( ). Álvaro Montero ( Vélez Sarsfield ).

( ). Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre).

Los tres cuentan con experiencia y recorrido en el fútbol sudamericano, aunque cada operación presenta dificultades diferentes. El interés por Montero y Rochet ya era conocido desde hace varias semanas, mientras que en las últimas horas se sumó con fuerza el nombre de Losada.

En el caso del arquero de Lanús, la postura inicial del club granate es no desprenderse del jugador. No obstante, en el fútbol argentino saben que una oferta importante de Boca podría modificar el escenario y abrir una negociación.

Por ahora, el gran objetivo sigue siendo Gerónimo Rulli, pero en La Bombonera ya tienen preparado un plan alternativo para evitar quedarse sin refuerzos en un puesto considerado clave para afrontar los desafíos que vienen.