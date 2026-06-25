En vivo: Costa de Marfil busca la clasificación ante Curazao en el cierre del Grupo E

El conjunto africano enfrenta este jueves a Curazao en el Philadelphia Stadium por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026. Una victoria podría asegurarle el boleto a los dieciseisavos de final.

Hoy 16:00

Costa de Marfil y Curazao se enfrentarán desde las 17.00 en el Philadelphia Stadium, en un encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo E del Mundial 2026. Mientras los africanos intentarán sellar su clasificación a la siguiente ronda, los caribeños buscarán una hazaña histórica para mantenerse con vida en la máxima cita del fútbol.

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El seleccionado de Curazao llega con renovadas ilusiones luego de conseguir su primer punto en una Copa del Mundo. Tras la dura goleada sufrida ante Alemania en el debut, el equipo dirigido por Dick Advocaat logró rescatar un empate sin goles frente a Ecuador, con una actuación memorable de Eloy Room, quien fue la gran figura del encuentro y mantuvo intactas las esperanzas de clasificación.

Por su parte, Costa de Marfil dejó una muy buena imagen en sus dos presentaciones. Los dirigidos por Emerse Faé alternaron una victoria y una derrota, pero mostraron un fútbol dinámico, intensidad física y un ataque repleto de velocidad y talento. Con jugadores como Yan Diomandé, Amad Diallo y Franck Kessié, los africanos buscarán romper una marca negativa que arrastran desde sus anteriores participaciones mundialistas, ya que nunca lograron superar la fase de grupos.

Con el pase a los dieciseisavos de final en juego, el encuentro promete emociones y tensión hasta el último minuto. Costa de Marfil parte como favorita, aunque Curazao intentará apoyarse en su orden defensivo y en la seguridad de Eloy Room para escribir una de las grandes historias de este Mundial.

Probable formación de Curazao

Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.

DT: Dick Advocaat.

Posible formación de Costa de Marfil

Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomandé; Ange-Yoan Bonny.

DT: Emerse Faé.

Datos del partido