Activó el botón antipánico y logró que detuvieran a su hijo por violar una restricción judicial

El joven, de 23 años, fue arrestado luego de presentarse en el domicilio de su madre pese a tener vigente una prohibición de acercamiento.

Hoy 15:26

Un joven de 23 años fue detenido acusado de desobediencia judicial, luego de incumplir una medida de restricción de acercamiento y presentarse en la vivienda de su madre, quien activó el botón antipánico para solicitar ayuda.

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El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 49, tras recibir una alerta emitida por una mujer de 50 años que contaba con el dispositivo de emergencia otorgado en el marco de una causa por violencia familiar.

De acuerdo con la investigación, días atrás la Justicia había ordenado una prohibición de acercamiento recíproca entre la mujer y su hijo, además de disponer la instalación de la aplicación de alerta en el teléfono celular de la damnificada como medida de protección.

Según consta en las actuaciones, el pasado domingo alrededor de las 22 horas, el joven se presentó en el domicilio de su madre con la intención de exigirle dinero. Ante la negativa de la mujer, comenzó a insultarla y posteriormente se retiró del lugar.

No obstante, la situación volvió a repetirse durante la tarde de ayer, cuando el acusado regresó a la vivienda pese a la restricción judicial vigente. Al advertir su presencia, la mujer activó el sistema de emergencia, lo que permitió que los uniformados acudieran rápidamente al lugar.

Tras un operativo de búsqueda, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones del ex Polígono. Allí fue reducido y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Una vez informada de lo sucedido, la fiscal de turno dispuso la detención del joven por el supuesto delito de desobediencia judicial, por lo que quedó alojado en sede policial a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.