La Cámara de Comercio celebra sus 100 años con una serie de charlas sobre innovación e inteligencia artificial

El presidente David Guido destacó en Radio Panorama el rol histórico de la institución y convocó a comerciantes a sumarse a las actividades que tendrán lugar esta tarde en el CCB.

Hoy 13:31

En el marco del centenario de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, su presidente, David Guido, brindó detalles sobre las actividades conmemorativas y analizó la actualidad del sector en diálogo con Radio Panorama.

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Guido resaltó la historia y el rol de la entidad, al señalar que “es la institución para representar y darle voz a los comerciantes”. En ese sentido, recordó que fue fundada por comerciantes y que su edificio se concretó gracias a sus donaciones. Además, subrayó que la comisión directiva continúa trabajando de manera ad honorem y que actualmente cuentan con más de 500 socios, al tiempo que invitó a nuevos comerciantes a sumarse.

Respecto a las celebraciones, informó que este jueves desde las 19.30 en el CCB se desarrollará una serie de charlas sobre Inteligencia Artificial que brindará Agustín Coll, seguidas por la exposición del economista Esteban Domecq a las 20.30, y el cierre a cargo de Guillermo Dietrich. “Invitamos a todos, son temas muy interesantes”, afirmó.

En cuanto al contexto económico, el titular de la Cámara advirtió que Santiago del Estero no escapa a la baja del consumo, a lo que se suman la apertura de importaciones y los cambios derivados del comercio digital. “Esto conlleva a que el comerciante deba adecuarse”, explicó, y remarcó la importancia de generar espacios de capacitación para afrontar estos desafíos. “En momentos de crisis es cuando la Cámara tiene que estar más presente con ideas y acciones”, sostuvo.

Asimismo, destacó el rol de las nuevas generaciones en este proceso de transformación. “Los jóvenes se suman y ahí está la innovación, la energía, y hay que darles lugar porque pueden ayudar a adaptarse a los cambios tecnológicos tan rápidos”, indicó.

Finalmente, Guido reconoció el difícil momento que atraviesa el sector, aunque se mostró optimista. “Sé que estamos pasando un muy mal momento, pero soy positivo y no pierdo las esperanzas”, expresó. En ese marco, valoró el impacto de medidas como el bono otorgado en la provincia, al considerar que “se traduce directamente al consumo y es una ayuda muy grande para el comerciante”, concluyó.