Detuvieron a un delincuente y recuperaron la moto sustraida

La motocicleta fue entregada por la madre del supuesto autor del ilícito, vehículo que estaba en una vivienda del barrio Villa Griselda.

Hoy 14:12

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 13 logró recuperar una motocicleta denunciada como sustraída en el barrio Villa Griselda y concretó la detención de un joven sobre quien pesaba una medida judicial vigente vinculada a una causa judicial.

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El hecho fue denunciado el pasado 12 de junio, alrededor de las 6 horas, por un joven de 24 años de edad, quien manifestó que autores desconocidos le habían sustraído su motocicleta marca Honda Wave 110 cc, color rojo, la cual se encontraba estacionada dentro del predio donde reside y asegurada con una traba de seguridad.

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A partir de la denuncia, personal de la Brigada Interna de la dependencia inició diversas tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del ilícito, logrando reunir información de interés para la causa.

Como resultado de las averiguaciones, ese mismo día, alrededor de las 11:30 hs, los efectivos se constituyeron en un domicilio ubicado en el barrio Villa Griselda, donde fueron recibidos por una mujer de 49 años de edad. La misma manifestó que su hijo había arribado al inmueble con una motocicleta de similares características a la denunciada como sustraída.

Al tomar conocimiento de que el rodado se encontraba vinculado a una investigación judicial, la mujer procedió a realizar la entrega voluntaria del vehículo, permitiendo su secuestro preventivo y posterior traslado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones de rigor.

Posteriormente, y en continuidad con las tareas investigativas, el pasado 24 de junio, personal de la Brigada Interna logró ubicar e identificar al principal sospechoso de la causa, quien registraba un pedido de detención vigente ordenado por la autoridad judicial interviniente. Tras ser examinado por el médico de policía, fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.

La motocicleta recuperada permanece secuestrada a disposición de la fiscalía interviniente, mientras que la investigación continúa con el objetivo de determinar la posible participación de otras personas y lograr el total esclarecimiento del hecho.