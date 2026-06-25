Recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro

El procedimiento se concretó cuando los uniformados interceptaron la marcha de una motocicleta Honda Wave que circulaba sin dominio colocado y sin la documentación correspondiente.

Hoy 14:02

Personal de la Subcomisaría Comunitaria de Gramilla, llevó a cabo un operativo de control vehicular sobre Ruta Provincial Nº 8, a la altura del paraje Los Tunales, departamento Jiménez, que culminó con el secuestro preventivo de un motovehículo que registraba pedido judicial vigente.

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El procedimiento se concretó el pasado 23 de junio, por la noche, cuando los uniformados interceptaron la marcha de una motocicleta Honda Wave 110 cc que circulaba sin dominio colocado y sin la documentación correspondiente.

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Durante el procedimiento, personal especializado de Planta Verificadora llevó a cabo la verificación de los números de motor y chasis, y estableció que el rodado registraba un pedido de secuestro por el supuesto delito de Hurto Calificado, con fecha 2 de mayo de 2024.

De acuerdo con los registros consultados, la motocicleta había sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la ciudad de Termas de Río Hondo, resultando damnificada una mujer domiciliada en esa ciudad.

Informado de la novedad, el fiscal de turno, dispuso el secuestro preventivo del vehículo y el traslado a sede policial mientras continúan los trámites judiciales tendientes a esclarecer la causa.