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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 17º
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Asalto a motociclista en Palpalá: víctimas de motochorros

Un motociclista fue víctima de un violento asalto en Palpalá, donde fue golpeado por delincuentes que lo interceptaron para robarle su vehículo.

Hoy 14:21

En un trágico incidente ocurrido en la ciudad de Palpalá, un motociclista fue asaltado por un grupo de delincuentes conocidos como motochorros. La víctima denunció que fue interceptado mientras se desplazaba por la calle Fray Mamerto Esquiú.

El hecho se produjo en la madrugada, alrededor de las 3.40 horas, cuando el motociclista, que conducía una moto marca Cerro de 110 cc, fue sorprendido en la intersección con la calle Los Malvones. Dos hombres en una moto tipo Cross lo abordaron de forma violenta.

Uno de los asaltantes le pateó la moto con el objetivo de hacerlo caer, logrando así desestabilizarlo. Tras caer, el motociclista fue golpeado y despojado de sus pertenencias por los atacantes, quienes actuaron con extrema violencia.

Una vez que los delincuentes lograron su cometido, uno de ellos se apoderó de la moto de la víctima y huyó del lugar, mientras que su cómplice se marchó en la moto en la que habían llegado a la escena del crimen.

Posteriormente, la víctima se reincorporó y se dirigió a la Seccional 23° para presentar su denuncia. En la comisaría, proporcionó detalles sobre las características físicas y la vestimenta de los atacantes.

La víctima también afirmó que podría reconocer a los motochorros y aseguró que no había observado que los delincuentes portaran algún tipo de arma durante el asalto. Las autoridades están trabajando para localizar a los responsables de este violento hecho.

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