Brasil va por el primer puesto del grupo ante una Escocia necesitada

Se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Ambos necesitan un triunfo para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final.

Hoy 11:30

Brasil y Escocia disputarán un partido de alto voltaje en la última jornada del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro se jugará desde las 19:00 en el Miami Stadium, donde los dos seleccionados buscarán una victoria que les permita seguir con chances concretas de avanzar a la fase eliminatoria.

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El conjunto dirigido por Steve Clarke debutó con un ajustado triunfo por 1-0 frente a Haití, aunque dejó algunas dudas en su funcionamiento. En la segunda presentación volvió a mostrar dificultades y terminó perdiendo por la mínima diferencia ante Marruecos, resultado que lo obliga a sumar frente a los brasileños para no depender exclusivamente de otros resultados.

Por el lado de Brasil, el equipo conducido por Carlo Ancelotti igualó con Marruecos en su estreno en un duelo muy equilibrado y luego cumplió con los pronósticos al imponerse con autoridad por 3-0 sobre Haití. Con esos resultados, la Verdeamarela llega a la fecha decisiva con la necesidad de ganar para asegurar su clasificación y seguir en la pelea por el primer puesto del grupo.

Las probables alineaciones indican que Escocia formaría con Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. En tanto, Brasil saldría con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius y Matheus Cunha.

El encuentro comenzará a las 19:00, se disputará en el Miami Stadium, contará con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos y será transmitido en vivo por DSports. Con mucho en juego y la clasificación en el horizonte, promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista.