El posteo de Messi en su cumpleaños que ilusionó a todos los hinchas argentinos

Messi compartió un reel desde el gimnasio en la madrugada de su cumpleaños número 39, horas después de alcanzar un nuevo récord histórico con la Selección Argentina.

Hoy 09:30

Mientras millones de argentinos lo saludaban por su cumpleaños número 39, Lionel Messi eligió enviar otro mensaje. Sin palabras, sin referencias a la fecha especial y sin balances emotivos: apenas un video entrenando. Pero para los hinchas, la publicación dijo mucho más que cualquier frase.

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Ya en la madrugada del miércoles 24 de junio en Argentina, el capitán de la Selección publicó un reel en su cuenta de Instagram que rápidamente despertó la ilusión de los fanáticos. En las imágenes se lo observa trabajando en el gimnasio de la concentración en Kansas, horas después del triunfo por 2 a 0 ante Austria.

La publicación no tuvo texto ni menciones directas a su cumpleaños. Solo una rutina de entrenamiento, ejercicios de fuerza y una señal contundente: la cabeza de Messi está puesta en un único objetivo, el Mundial.

Otro detalle no pasó inadvertido. Para musicalizar el video, el rosarino eligió “Tierra de Campeones”, la canción de La T y La M que se convirtió en uno de los himnos de esta generación de la Selección argentina. La elección fue interpretada por muchos hinchas como un mensaje implícito del capitán: más allá de los festejos personales, el foco sigue puesto en defender el título y volver a pelear por la Copa del Mundo.

El posteo llegó apenas un día después de otra actuación consagratoria. Frente a Austria, Messi convirtió un doblete, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y quedó en soledad como el máximo goleador de la historia del torneo, ampliando una leyenda que parece no tener techo.

Sin embargo, lejos de detenerse en los récords o en los festejos personales, el capitán decidió mostrar trabajo. El video corresponde a la jornada de recuperación que realizó el plantel luego de la segunda victoria consecutiva en la fase de grupos. Mientras los suplentes se entrenaban en el campo, los titulares llevaron adelante tareas regenerativas y de gimnasio.

También hubo una particularidad horaria que llamó la atención. Aunque en Kansas todavía faltaban dos horas para que comenzara oficialmente el 24 de junio, en Argentina ya era medianoche y, por lo tanto, comenzaba el cumpleaños número 39 de Messi.

Por eso, los comentarios se llenaron rápidamente de saludos, mensajes de felicitación y expresiones cargadas de ilusión. Muchos hinchas interpretaron el video como una nueva muestra del compromiso del Diez con el objetivo colectivo y aprovecharon para manifestarle su deseo de volver a verlo levantar la Copa del Mundo.

Después de un arranque soñado en el Mundial 2026, la esperanza de una nueva consagración argentina volvió a hacerse sentir con fuerza en las redes sociales.