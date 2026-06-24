Preocupación de puesteros en Comeco: aseguran que las ventas cayeron un 50%

"La ganancia es corta, pero no tenemos los desniveles que teníamos años anteriores", señaló un empresario. Los puesteros buscan alternativas para atraer nuevamente a los compradores.

Hoy 10:36

La crisis económica y los cambios en los hábitos de compra continúan impactando en la actividad comercial de la provincia. Desde el Mercado Comeco, ubicado en el Parque Industrial de La Banda, aseguran que las ventas registraron una fuerte caída en los últimos años y estiman que la merma alcanza el 50%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo expresó Sebastián Seballos, de Seballos Group SRL con fuerte presencia de venta en el tradicional mercado frutihortícola, durante una entrevista brindada a Radio Panorama, donde analizó la situación que atraviesa el sector y los desafíos que enfrentan los comerciantes para sostener la actividad.

"El impacto a nivel provincial fue muy fuerte. Las ventas mermaron alrededor de un 50%", sostuvo Seballos, aunque destacó que actualmente existe cierta estabilidad en los precios. "La ganancia es corta, pero no tenemos los desniveles que teníamos años anteriores", señaló.

Ante este escenario, los puesteros buscan alternativas para atraer nuevamente a los compradores. "Tenemos que idear algo aquí en nuestra zona de trabajo para traer a la gente", afirmó Seballos, quien además indicó que muchos comerciantes comenzaron a explorar otras opciones comerciales, incluso fuera de la provincia.

Una de estas alternativas indicó que es la apertura de galpones y centros de distribución en distintos puntos de Capital y La Banda, fenómeno que se consolidó durante la última década.

"Hay varios galpones abiertos en Capital y La Banda que descentralizan la venta del mercado. A la gente de zonas alejadas, como El Arco, le cuesta venir hasta aquí y termina comprando más cerca de su domicilio. Entre la comodidad y los costos, se quedan en la zona", explicó.

En cuanto al comportamiento de los consumidores, señaló que la pérdida del poder adquisitivo también se refleja en las decisiones de compra. "Se nota en las ventas. Hay una lucha de precios y de calidades. Mucha gente opta por productos de segunda calidad para poder llevar más cantidad", comentó.

Respecto a la oferta disponible, destacó que actualmente existe un amplio surtido de frutas y verduras con valores accesibles. Entre los productos más demandados mencionó tomates perita y redondo, pimientos, naranjas, mandarinas y limones.

Además, explicó que gran parte de la mercadería que llega al mercado proviene de distintas regiones del país. "La mayoría de los productos ingresan desde el sur, Patagonia y Mendoza. También se están imponiendo Salta y Jujuy como fuertes productores de tomate, mientras que Tucumán y Catamarca aportan gran parte de los cítricos", detalló.

Finalmente, resaltó que el mercado ofrece alternativas para todos los bolsillos, ya que los clientes pueden adquirir mercadería por bulto completo o en cantidades menores, como medio cajón, accediendo así a precios más convenientes.

Pese a las dificultades, los comerciantes mantienen la expectativa de revertir la situación. "Buscamos la vuelta para seguir adelante", concluyó Seballos.



