István Kovács será el árbitro de Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

La FIFA designó al experimentado juez rumano para impartir justicia en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Será la primera vez que dirija a la Albiceleste en una Copa del Mundo.

Hoy 11:30

La FIFA confirmó que el rumano István Kovács será el árbitro encargado de dirigir el partido entre Argentina y Jordania, que se disputará este sábado en Dallas y marcará el cierre del Grupo J del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el primer puesto de la zona, pero buscará terminar la fase inicial con puntaje ideal.

De 41 años, Kovács es considerado uno de los jueces más prestigiosos del fútbol europeo y cuenta con una amplia trayectoria internacional. En la actual Copa del Mundo ya estuvo al frente de la goleada 4-0 de Japón sobre Túnez, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, y ahora tendrá la responsabilidad de conducir el compromiso de la selección argentina.

El árbitro rumano también acumula una extensa experiencia en competiciones continentales, con decenas de encuentros dirigidos en la Champions League, incluida la final de 2025, además de definiciones de la Conference League y la Europa League. No obstante, recientemente quedó envuelto en la polémica tras su actuación en un duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona, una labor que generó fuertes cuestionamientos por decisiones arbitrales discutidas.

Pese a esos antecedentes, FIFA volvió a confiar en su capacidad y lo designó para un nuevo compromiso de relevancia en el Mundial 2026. En el choque entre Argentina y Jordania, estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como jueces asistentes. El mauritano Dahane Beida se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que el angoleño Jerson Santos será el asistente de reserva.

El encuentro marcará además el estreno de István Kovács dirigiendo un partido oficial de Argentina, en un escenario donde la Albiceleste intentará mantener su buen nivel antes de afrontar la etapa eliminatoria del certamen.