Con camisetas y banderas, una escuela santiagueña celebró el cumpleaños de Lionel Messi

"¡Feliz cumple, Lio!", fue el mensaje que resonó en Las Tinajas para homenajear al ídolo argentino que sigue despertando admiración en cada rincón del país.

Hoy 12:16

El cumpleaños de Lionel Messi se vivió de una manera muy especial en el interior santiagueño. Los alumnos y docentes de la Escuela de Nivel Secundario Yuchán, Sede Agrupamiento 86089 de Las Tinajas, organizaron un emotivo homenaje para saludar al capitán de la Selección Argentina en su día.

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Vestidos de celeste y blanco, con camisetas, banderas y mucha emoción, los estudiantes colmaron el patio de la institución para cantarle el tradicional "Feliz Cumpleaños" al astro rosarino, en una jornada cargada de alegría y pasión futbolera.

Festejo en Yuchán

Desde la comunidad educativa destacaron que el gesto buscó reconocer a quien consideran un ejemplo para las nuevas generaciones. "Quisimos regalarle este pequeño homenaje desde nuestro lugar a quien tantas alegrías nos da dentro y fuera de la cancha", expresaron.

La celebración se convirtió en un momento de encuentro y entusiasmo para toda la escuela, que aprovechó la ocasión para agradecer a Messi por transmitir valores como el esfuerzo, la perseverancia y la humildad, cualidades que buscan fomentar diariamente entre sus alumnos.

Festejo en Yuchán

"¡Feliz cumple, Lio!", fue el mensaje que resonó en Las Tinajas para homenajear al ídolo argentino que sigue despertando admiración en cada rincón del país.