Profundo pesar por el fallecimiento de Francisco “Pancho” Fernández, referente del básquet santiagueño

El deporte de Santiago del Estero despide al exjugador, entrenador y colaborador incansable, quien dejó una huella imborrable en el básquet provincial y en la Selección Santiagueña, con la que fue campeón en 2011.

Hoy 13:10

El básquet santiagueño está de luto tras conocerse el fallecimiento de Francisco “Pancho” Fernández, una figura muy querida y respetada que dedicó gran parte de su vida al desarrollo del deporte en la provincia. Su legado abarcó distintas facetas, ya que fue jugador, entrenador y colaborador permanente, siempre comprometido con el crecimiento de las instituciones y de las nuevas generaciones.

“Pancho” tuvo una destacada trayectoria en el ámbito provincial y fue parte de importantes capítulos de la historia del básquet de Santiago del Estero. Como entrenador, integró el cuerpo técnico de la Selección Santiagueña que se consagró campeona en 2011, mientras que anteriormente había sido asistente de Cacho Banegas en la histórica obtención del título de 1991.

Más allá de sus logros deportivos, Francisco “Pancho” Fernández será recordado por su calidad humana, su vocación de servicio y la pasión con la que vivió el básquet. Su compromiso y dedicación dejaron una marca imborrable en quienes compartieron con él este camino, transmitiendo valores y enseñanzas que perdurarán en el tiempo.

La noticia de su fallecimiento generó un profundo pesar en el ambiente deportivo santiagueño, donde dirigentes, entrenadores, jugadores y amigos lo despidieron con respeto y cariño, reconociendo el enorme aporte que realizó al crecimiento del básquet de la provincia.