Japón y Suecia mano a mano por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los Samuráis Azules y la Blågult se enfrentarán este jueves en el Dallas Stadium por la última fecha del Grupo F. El ganador avanzará de ronda, mientras que el empate beneficia a los asiáticos.

Hoy 14:12

Japón y Suecia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El partido se jugará desde las 20.00 en el Dallas Stadium y tendrá mucho en juego, ya que ambos seleccionados dependen de sí mismos para conseguir el pasaje a los dieciseisavos de final.

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El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu llega en una posición favorable luego de un sólido comienzo de torneo. Los Samuráis Azules igualaron ante Países Bajos en su presentación inicial y luego mostraron todo su potencial ofensivo al golear a Túnez, resultado que los dejó muy cerca de la clasificación. Además, buscarán una victoria amplia que les permita terminar en lo más alto de la zona.

Por su parte, Suecia tuvo un recorrido más irregular. La selección conducida por Graham Potter arrancó con una contundente goleada por 5-1 sobre Túnez, pero en la segunda jornada sufrió una dura caída por el mismo marcador frente a Países Bajos. Ahora intentará recuperarse rápidamente y demostrar que aquella derrota fue apenas un traspié en su camino mundialista.

El encuentro promete intensidad y emociones de principio a fin. Mientras que el empate le alcanza a Japón para avanzar, los suecos necesitan sumar para no depender de otros resultados. De todos modos, quien resulte derrotado todavía conservará chances de meterse en la próxima ronda como uno de los mejores terceros.

Probable formación de Japón

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo y Ayase Ueda.

DT: Hajime Moriyasu.

Probable formación de Suecia

Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Yasin Ayari, Anthony Elanga; Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

DT: Graham Potter.

Datos del partido