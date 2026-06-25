Países Bajos busca asegurar el primer puesto ante un Túnez ya eliminado

La Naranja Mecánica enfrenta este jueves a Túnez en el Kansas City Stadium por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Los europeos necesitan una victoria contundente para aumentar sus chances de terminar líderes de la zona.

Hoy 14:25

Países Bajos y Túnez se medirán desde las 20.00 en el Kansas City Stadium, en un encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo F del Mundial 2026. Mientras los neerlandeses intentarán cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla, los africanos buscarán despedirse del certamen con una actuación positiva.

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Las Águilas de Cartago llegan a este compromiso sin posibilidades de clasificación luego de sufrir dos duras derrotas ante Suecia y Japón. El seleccionado tunecino pagó caro un proceso marcado por los cambios sobre la marcha y la llegada de Hervé Renard en plena competencia no alcanzó para revertir el complicado panorama. Ahora, el objetivo será sumar sus primeros puntos para evitar una eliminación sin unidades.

Por su parte, la Oranje atraviesa un gran momento. Tras igualar en el debut y luego golear a Suecia, el equipo dirigido por Ronald Koeman alcanzó una histórica marca de catorce partidos consecutivos sin perder en Copas del Mundo. Con la clasificación prácticamente asegurada, los europeos buscarán un triunfo amplio que les permita quedarse con el primer puesto del grupo.

Aunque se esperan algunas rotaciones en el conjunto neerlandés, la presencia de futbolistas de jerarquía como Memphis Depay, Donyell Malen, Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch mantiene intacto el potencial ofensivo de uno de los equipos que mejor impresión dejó en esta primera fase del torneo.

Probable formación de Túnez

Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri; Elias Saad, Hannibal Mejbri y Sebastian Tounekti.

DT: Hervé Renard.

Probable formación de Países Bajos

Mark Flekken; Denzel Dumfries, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Wout Weghorst y Memphis Depay.

DT: Ronald Koeman.

Datos del partido